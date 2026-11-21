21/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista argentino Leandro Paredes sufrió un desmayo en plena entrevista en vivo mientras participaba en los festejos por el triunfo de la Copa Sudamericana 2026. Según la información preliminar, el jugador habría sufrido una baja de presión que provocó que perdiera el conocimiento frente a las cámaras, generando preocupación entre los presentes durante las celebraciones.

Leandro Paredes sufre desmayo en vivo

Como parte de sus primeras declaraciones a la prensa internacional, el futbolista argentino Leandro Paredes se encontraba mencionando su sentir ante el nuevo triunfo de su equipo y sufrió un desmayo de manera repentina.

Al ser cuestionado por lo que hará luego del infartante partido en el que el grupo argentino logró este importante reconocimiento tras 21 años de espera y preparación, el deportista afirmó que lo compartirá con sus compañeros.

"Ahora disfrutar, disfrutar de mis compañeros, agradecer por todo lo que vivimos", expresó Leandro Paredes.

De acuerdo a los medios internacionales, el futbolista ya se encuentra estable luego de la descompensación que protagonizó frente a las cámaras mientras brindaba una entrevista luego de consagrarse ganador de la Copa Sudamericana 2026.

🚨🇦🇷 LEANDRO PAREDES SE DESMAYÓ MIENTRAS ESTABA DANDO UNA NOTA CON ESPN. Ya informaron que está bien. 🙏🏼 https://t.co/EZwNXweHgZ November 22, 2026

Boca Juniors gana Copa Sudamericana 2026

El equipo argentino Boca Juniors ganó el partido contra su oponente y se convirtió en campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final del certamen continental, poniendo fin a una espera de 21 años sin conquistar este torneo.

Desde los primeros minutos del encuentro, Boca Juniors buscó abrir el marcador y generó su primera opción clara a los 4 minutos mediante un remate de Miguel Merentiel que impactó en el poste, mientras que Atlético Mineiro respondió a los 10 minutos con un disparo de Bernard dentro del área que fue bloqueado por la defensa argentina.

Dicho resultado fue posible con los goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el conjunto argentino se impuso ante el cuadro brasileño en el duelo decisivo y sumó un nuevo trofeo internacional a su lista de reconocimientos.

Finalmente, el incidente protagonizado por el futbolista argentino sorprendió a sus seguidores. Sin embargo, Leandro Paredes logró recuperarse de la descompensación y, de acuerdo con medios internacionales, se encuentra estable. El episodio generó preocupación entre los presentes y rápidamente se difundió en redes sociales, debido a que ocurrió durante una entrevista televisiva en medio de los festejos por el título de la Copa Sudamericana 2026.