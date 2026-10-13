Sujeto en scooter toca indebidamente a deportista mientras corría por Miraflores: "Encima me lanzó un beso volado"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una salida para hacer deporte terminó convirtiéndose en una experiencia indignante para una joven en Miraflores. Mientras corría por la vía destinada a los ciclistas, un sujeto que se desplazaba en scooter se acercó y la tocó sin su consentimiento. La deportista logró denunciar lo ocurrido y compartir las imágenes que registraron el momento.

El caso generó rechazo, sobre todo después de que la víctima publicara un contundente mensaje para responder a quienes minimizaron lo sucedido y cuestionaron su versión.

Así ocurrió la agresión contra la deportista

Según la denuncia de la deportista, el hombre manejaba un scooter cuando la vio correr por la vía de los ciclistas. De acuerdo con su testimonio, el sujeto cambió su trayectoria, se acercó por detrás y le dio una fuerte palmada en el trasero. Luego, se retiró lanzándole un beso.

"Esta persona, que iba en scooter, me vio, cambió su trayectoria, se acercó, me dio una fuerte palmada en el p*to y encima me lanzó un beso volado. ¡Qué asco!", expresó la joven afectada.

La víctima logró registrar el momento y presentó una denuncia pública. Como las cámaras de seguridad también captaron el incidente, la Municipalidad de Miraflores entregó inmediatamente los videos a la Policía para las investigaciones del caso.

El sujeto se desplazaba sin casco, según la información difundida sobre el caso. Hasta el momento, el material proporcionado no confirma su identidad ni informa sobre una eventual intervención policial.

Deportista responde a quienes la cuestionaron

Tras compartir las imágenes, la joven decidió pronunciarse sobre los comentarios que recibió después de denunciar la agresión. Según contó, algunas personas minimizaron lo ocurrido e incluso la responsabilizaron por correr en ese lugar o utilizar ropa ajustada.

"Para todas las personas que comentaron sin saber, que dijeron que seguramente estaba exagerando (...). Mírenlo ustedes mismos. Se dio la vuelta el enfermo. Esto fue lo que realmente pasó. Y no tiene ninguna justificación", escribió.

La deportista también explicó que volver a ver las grabaciones le generó más miedo e impotencia. Además, cuestionó que una víctima tenga que mostrar pruebas audiovisuales para que otras personas crean en su palabra.

"No comparto esto para generar odio ni para que nadie tome represalias. Lo comparto porque estas situaciones existen, porque no debemos normalizarlas y porque nadie debería tener que presentar un video para que crean en su palabra", manifestó.

Así, la deportista denunció que un hombre en scooter la tocó indebidamente mientras corría por Miraflores. Las imágenes de la agresión fueron entregadas a la Policía para las investigaciones correspondientes.