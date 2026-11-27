27/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían compartir equipo por primera vez en sus carreras durante el partido de despedida de Carlos Tévez. El encuentro homenaje se disputará el próximo 20 de diciembre en el estadio La Bombonera, ubicado en Buenos Aires, y busca reunir a diversas figuras que marcaron el recorrido profesional del exdelantero argentino.

Ambos atacantes protagonizaron durante años una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial. Ante ello, la presencia de Messi ya se encuentra confirmada para la jornada, mientras que CR7 recibió una invitación formal para sumarse al evento, aunque hasta el momento todavía no ha brindado una respuesta sobre su participación.

😅 "LO QUE ME VOY A REÍR CUANDO MESSI Y CRISTIANO LO PASEN AL FLACO. LE DIGO: 'PREPARATE, PORQUE NO LOS VAS A NI VER'"



🗣️ Carlitos Tevez, mano a mano con Estudio Fútbol, palpitó su despedida del próximo 20 de diciembre en La Bombonera. pic.twitter.com/43w14FK3yu — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2026

Tévez compartió vestuario con ambos

El propio exjugador dejó abierta esta posibilidad durante una entrevista con TyC Sports. En dicho espacio, el 'Apache' comentó que el delantero portugués tiene motivos para asistir a la jornada en Argentina, debido a que ambos compartieron vestuario durante su etapa conjunta en el Manchester United.

Cabe mencionar que Tévez incluso bromeó sobre la opción de que Messi y Ronaldo jueguen juntos en el mismo equipo y enfrenten a Rolando Schiavi, exdefensor argentino. La expectativa alrededor del duelo también responde a la relación previa con el capitán argentino.

En esa línea, el anfitrión del evento también compartió plantel con Messi en la selección de su país durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América de 2011, torneos que consolidaron el lazo deportivo entre ambos futbolistas.

Invitados en La Bombonera y agenda 2027

La despedida contará con otras figuras del fútbol internacional como Gianluigi Buffon, Juan Román Riquelme, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Sergio Agüero, Leandro Paredes y Martín Palermo. Además, se espera la asistencia de referentes de otras disciplinas, entre ellos el piloto Franco Colapinto y el extenista Juan Martín del Potro.

Este homenaje llega casi cuatro años después del retiro oficial de Tévez en 2022, tras cerrar su última etapa en Boca Juniors. Con el conjunto xeneize logró títulos en su trayectoria, entre los que figuran la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 2003.

No obstante, el jugador del Inter Miami tiene otro compromiso programado en territorio argentino para enero de 2027, cuando enfrentará a River Plate en un amistoso el 19 de enero en Buenos Aires. Antes de esa cita, la atención estará centrada en la decisión final de Cristiano Ronaldo.