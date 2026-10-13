Sujeto protagoniza ataque homófobo en restaurante de Miraflores: "La homosexualidad es un pecado"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Inaceptable momento en Miraflores! Lo que debía ser un rato tranquilo se convirtió en terror cuando un joven sufrió un ataque homófobo en un restaurante. Un sujeto lo insultó con comentarios discriminatorios y hasta lo amenazó de muerte. Las imágenes causaron indignación.

Agresión homófoba quedó grabada

El joven estaba almorzando de lo más tranquilo cuando un sujeto se le acercó de la nada para atacarlo con comentarios homófobos, lanzando insultos relacionados con su orientación sexual sin ningún motivo.

La situación escaló hasta incluir amenazas explícitas contra su vida, todo frente a otros comensales que presenciaron el tenso momento.

Una clienta registró lo ocurrido con su celular y, posteriormente, otras personas también compartieron sus propias grabaciones.

"La homosexualidad es un pecado. Todos los cabros se van a ir al infierno. Lo siento mucho por ustedes. Arrepiéntanse, pídanle perdón al Rey y Salvador Jesucristo", expresa el agresor al darse cuenta de que estaba siendo grabado.

Los videos del repudiable momento empezaron a circular velozmente en las redes sociales. Como era de esperarse, numerosos usuarios manifestaron su total indignación ante este nuevo episodio de violencia y discriminación.

Según la versión de la víctima, trabajadores del restaurante intervinieron para separar a los involucrados y evitar que el enfrentamiento escalara a una agresión física.

"Las personas del McDonald's del óvalo Gutiérrez nos regalaron heladitos, supieron actuar (...) Pudieron retirar a la persona de las instalaciones y pidieron disculpas por el mal momento", expresó el denunciante.

Restaurante condena la discriminación

Tras la difusión del indignante caso, McDonald's emitió un comunicado para rechazar lo sucedido en uno de sus restaurantes de Miraflores.

"Rechazamos y condenamos enfáticamente la conducta mostrada por la persona que aparece en el video hacia otros clientes en nuestro restaurante. En Arcos Dorados tenemos una política de cero tolerancia frente a cualquier acto de discriminación", indicó la empresa.

Además, el restaurante de comida rápida aseguró que su equipo actuó inmediatamente después de los hechos y se comunicó con las autoridades competentes.

"Inmediatamente ocurridos los hechos, nuestro equipo contactó a la autoridad competente y brindó asistencia en el lugar a los clientes afectados. Posteriormente, hemos mantenido contacto con ellos para expresarles nuestro apoyo y acompañamiento", agregó.

McDonald's también afirmó que colaborará con las autoridades en las investigaciones que resulten pertinentes para esclarecer lo ocurrido.

Así, el ataque homófobo contra un joven en un restaurante de Miraflores generó indignación en redes sociales. La empresa condenó la discriminación y aseguró que colaborará con las autoridades en las investigaciones.