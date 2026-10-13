Cerca de 100 buses de la E.T. Canadá no cubren ruta por segundo día consecutivo tras atentado

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/10/2026
Alrededor de un centenar de buses de la empresa de transporte público Canadá cumplen su segundo día consecutivo sin operar, luego de que delincuentes perpetraran un ataque a balazos en la avenida Canadá, en el distrito de La Victoria.
Las unidades permanecen estacionadas en su patio de maniobras, pese a que cubren una amplia ruta por distritos como Ate, Santa Anita, San Luis, Cercado de Lima y Jesús María, hasta llegar al Callao. En el lugar, no se observa la presencia de efectivos policiales ni militares que resguarden la seguridad de los trabajadores.
"Lamentablemente, es el temor de salir y no saber que nos pueda pasar en la ruta. No tenemos resguardo del Estado para cada uno de nosotros. Un aproximado de cien buses (no están cubriendo su ruta)", afirmó.
"Día y noche están viniendo, pero hoy no están. No sé que está pasando, seguro tuvieron un percance, pero si hay un resguardo. Personal militar no viene", sostuvo.
"Está estable, no le pasó nada. Le le pudo pasar a cualquiera, seguro vamos a tener una reunión más tarde con la gerencia. Nosotros vivimos del día a día para dar sustento a nuestros hogares...", precisó.
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