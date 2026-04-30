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Contarían con asientos

Congreso aprueba dictamen que garantiza el "descanso sentado" a trabajadores que laboran de pie

El Congreso aprobó un dictamen que busca garantizar el derecho al "descanso sentado" para trabajadores que laboran de pie durante periodos prolongados de tiempo, otorgándoles sillas o asientos adecuados.

Congreso aprueba dictamen para el derecho al descanso sentado a trabajadores que
Congreso aprueba dictamen para el derecho al descanso sentado a trabajadores que Composición Exitosa

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/04/2026

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Este jueves 30 de abril, el Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, un dictamen que busca garantizar el derecho al "descanso sentado" para trabajadores que laboran de pie durante periodos prolongados de tiempo, otorgándoles sillas o asientos ergonómicos.

La iniciativa legislativa, presentada por la congresista Maricarmen Alva, tiene como objetivo beneficiar a trabajadores que realizan actividades en posición de pie desde 3 horas continuas (igual o mayor), otorgándoles asientos con respaldo y condiciones ergonómicas mínimas para alternar posturas durante su jornada laboral.

El Proyecto de Ley 13572/2025-CR fue aprobada con 95 votos a favor, por lo que fue exonerada de segunda votación. 

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