Sunafil recibió 241 denuncias por casos de hostigamiento sexual en el último año

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un total de 241 denuncias recibió la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por casos de hostigamiento sexual laboral, entre enero 2025 a la fecha. Las actividades económicas más denunciadas fueron restaurantes y en centros de llamadas o call center.

En el mismo período, dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), entre la primera y segunda instancia se emitieron 79 resoluciones de multa, con un monto equivalente a 1,966,924 soles.

La Sunafil brindó esta información en el marco del "Día de lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral", que se conmemora este 27 de febrero.

Acciones en favor de la víctima

Se recuerda a los empleadores que, si tienen una denuncia por hostigamiento sexual, en un plazo no mayor a un día hábil, se debe poner a disposición de la víctima los canales de atención médica, física, mental o psicológica. Asimismo, en caso no cuenten con dichos servicios, su atención será derivada a establecimientos de salud públicos o privados a los que puede acudir la víctima.

Posteriormente, en un plazo no mayor a 3 días hábiles de interpuesta la denuncia, se debe otorgar medidas de protección a la víctima y la rotación o cambio de lugar del presunto hostigador.

Asimismo, si la victima lo solicita, se podrá disponer su rotación o el cambio de lugar del centro de trabajo.

Otra de las medidas implica coordinar con la autoridad competente, la emisión de órdenes para impedir acercamiento o proximidad en favor de la presunta víctima, en caso sea necesario.

Infracciones

Para imponer la sanción, el inspector de la Sunafil evalúa si los incumplimientos son irreversibles y deja constancia del carácter insubsanable de la infracción que corresponda. Hay que señalar que las empresas que no realicen un adecuado procedimiento ante estos casos, pueden ser susceptibles de cometer infracciones por hostigamiento sexual, las cuales son de carácter insubsanable, al ser consideradas actos de violencia que afectan la dignidad e integridad de la persona.

Al ser infracciones muy graves, las multas pueden fluctuar desde los 1,265 soles hasta los 288,915 soles, dependiendo del tamaño de la empresa y de los trabajadores afectados.