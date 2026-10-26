Sunat rematará cerca de 30 inmuebles desde S/10 mil: conoce qué bienes ofrece y cómo participar

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará su sexto remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas, pese a las facilidades otorgadas. En esta ocasión, pondrá en subasta 29 inmuebles ubicados en Lima e Ica, valorizados en conjunto en S/8.822.593,57.

Casas y departamento: ¿dónde están y cuánto cuestan?

La oferta comprende cuatro viviendas y un departamento en distintos puntos de Lima Metropolitana y uno en provincia, con los siguientes precios base:

San Miguel: una casa desde S/756.076

Villa El Salvador: una vivienda desde S/565.346

Los Olivos: una casa desde S/350.904

Vista Alegre, en Nazca: una casa desde S/198.497

Ancón: un departamento desde S/450.482

Estos montos constituyen el punto de partida de las ofertas y no necesariamente el precio final de adjudicación, que dependerá de las propuestas presentadas por los participantes.

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Terrenos, oficinas y locales comerciales disponibles

Entre los bienes figuran siete terrenos en Ica, cuyos precios base oscilan entre S/349.533 y S/546.508. También se ofrecerán terrenos en Carabayllo, desde S/204.042, y Villa El Salvador, desde S/29.044.

Para actividades comerciales, la relación incluye dos locales en el Cercado de Lima, con precios iniciales de S/45.487 y S/57.320. Asimismo, se rematarán dos oficinas en San Juan de Lurigancho, desde S/42.781 y S/28.949.

Depósitos desde S/10 mil y estacionamientos en cinco distritos

El bien con menor precio base es un depósito en Surquillo, que partirá de S/10.664. La convocatoria también comprende estacionamientos en las siguientes ubicaciones:

Pueblo Libre: dos unidades desde S/25.524 y S/25.933

Ancón: uno desde S/26.987

Jesús María: uno desde S/33.963

San Isidro: cinco, con precios entre S/42.069 y S/54.292

Santiago de Surco: uno desde S/48.834

¿Cómo participar y dónde será el remate?

Los interesados deberán presentar su DNI y cumplir las condiciones establecidas por Sunat. La inscripción y participación son gratuitas ; la subasta se desarrollará en la sede ubicada en la avenida Arenales 335-357 , en el Cercado de Lima, al costado del Fuero Militar Policial.

La modalidad será de sobre cerrado, los postores depositarán sus propuestas económicas en un ánfora y ganará quien presente la oferta más alta, siempre que cumpla los requisitos. Las condiciones y características de los bienes pueden consultarse en el portal oficial de Remates Tributarios de Sunat o mediante los teléfonos 970 589 308 y 964 408 217 .

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El remate del 28 de octubre reunirá propiedades con distintos precios y usos, desde un depósito hasta viviendas y terrenos. Antes de presentar una oferta, los participantes deberán revisar las condiciones de la convocatoria y considerar que los precios base pueden aumentar durante la adjudicación.