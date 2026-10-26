Sutran emite medidas preventivas para conductores en carreteras ante intensas lluvias por El Niño

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) exhortó a los conductores de vehículos particulares, de pasajeros y de carga a implementar medidas preventivas en las vías nacionales tras el inicio de precipitaciones intensas en el norte del país producto del fenómeno El Niño Costero. La entidad fiscalizadora alertó que las lluvias reducen la visibilidad en carretera y disminuyen la adherencia de los neumáticos al pavimento.

Revisiones técnicas previas al viaje y equipamiento de seguridad obligatorio

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones estableció una lista de verificaciones mecánicas fundamentales que deben realizarse antes de iniciar cualquier desplazamiento por carretera. Los operadores deben constatar el óptimo funcionamiento del sistema de iluminación del vehículo y de los limpiaparabrisas delanteros y traseros.

Asimismo, la institución técnica instó a los usuarios a revisar la presión de aire y el grado de desgaste de la banda de rodamiento de los neumáticos para garantizar el agarre sobre pistas mojadas. La verificación previa busca prevenir emergencias mecánicas provocadas por las condiciones climáticas adversas en la red vial.

El organismo fiscalizador recordó la obligación de contar con implementos de emergencia como triángulos de señalización, botiquín de primeros auxilios, neumático de repuesto, gato hidráulico y llave de cruz. La presencia de estos elementos permite responder ante eventuales fallas operativas registradas durante el trayecto.

Pautas de conducción en carretera y reporte de emergencias viales

Durante el desplazamiento bajo la lluvia, los conductores deben transitar con las luces encendidas, moderar la velocidad de marcha y ampliar la distancia de separación entre unidades. La Sutran recomendó evitar adelantamientos imprevistos o maniobras abruptas que pongan en riesgo la estabilidad del vehículo.

Las autoridades viales aconsejaron evitar el paso por corrientes de agua, acumulación de lodo o charcos de gran profundidad en la calzada. Ante el riesgo inminente de huaicos o deslizamientos de tierra, los choferes deben estacionar en zonas seguras y alejadas del cauce de las quebradas.

La ciudadanía y los transportistas tienen a disposición el servicio de mensajería Fiscafono mediante el número de WhatsApp 999 382 606 para alertar sobre incidencias en la infraestructura vial. La recepción de reportes busca coordinar acciones inmediatas para resguardar la transitabilidad de los usuarios.

En ese sentido, El Niño exige un compromiso permanente por parte de los conductores al volante, adaptando las técnicas de manejo a los factores climáticos para prevenir colisiones y proteger la integridad física de los pasajeros en las carreteras del país.