Conferencia Episcopal confirma que la agenda por la visita del papa León XIV al Perú se mantiene sin cambios

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Conferencia Episcopal Peruana despejó este lunes las dudas sobre el esperado viaje del papa León XIV a la región, especialmente en el marco de su pronta llegada a territorio peruano. Tras dos semanas de la compleja intervención quirúrgica a la que fue sometido, la salud del papa León XIV evoluciona de manera muy favorable.

Ratifican evolución favorable

Según informó la institución, el doctor Luigi Carbone confirmó que los últimos exámenes clínicos y análisis de laboratorio demuestran un excelente estado de salud del santo padre, ratificando que no existen contraindicaciones médicas que le impidan realizar su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

El comunicado oficial subraya que la intervención se realizó sin complicaciones y que la enfermedad estuvo localizada, descartando de manera definitiva la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el Viaje Apostólico del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente. https://t.co/X0IB0aZf0Y https://t.co/RFc94w5Aou — Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) October 26, 2026

Los momentos más esperados de la agenda oficial en el Perú

Con el aval médico y la confirmación oficial, la agenda oficial del viaje apostólico se mantiene intacta, desarrollándose del 11 al 16 de noviembre de 2026 con hitos pastorales sumamente esperados por los fieles:

11 de noviembre (Lima - Callao): Llegada del Santo Padre a la Base Aérea del Callao, solemne bienvenida oficial en Palacio de Gobierno y su posterior encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Llegada del Santo Padre a la Base Aérea del Callao, solemne bienvenida oficial en Palacio de Gobierno y su posterior encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. 12 de noviembre (Lima): Celebración de los eventos masivos más convocantes: la Vigilia de Oración con los jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental .

Celebración de los eventos masivos más convocantes: la con los en el . 13 de noviembre (Chiclayo): Desplazamiento al norte del país para presidir misas multitudinarias en las Pampas de Pimentel ,

Desplazamiento al norte del país para presidir , 15 de noviembre (Cusco): Encuentro con los fieles en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman y el rezo del Ángelus en la Plaza Mayor cusqueña.

Encuentro con los fieles en el Parque Arqueológico de y el rezo del Ángelus en la Plaza Mayor cusqueña. 16 de noviembre (Lima): Cierre de la visita apostólica con la visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas y la ceremonia de despedida oficial antes de su retorno a Roma.

Cronograma completo de la visita papal.

La emoción del Santo Padre por su retorno a Sudamérica

Previo al inicio de su travesía, el propio Sumo Pontífice manifestó su profunda emoción por volver a pisar suelo latinoamericano, un continente que marcó etapas significativas de su vida personal y pastoral, reafirmando el profundo sentido de fraternidad y cercanía espiritual con los pueblos de la región.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026 Lee también Señor de los Milagros: MML anuncia cierres y desvíos vehiculares para este miércoles 28 de octubre

La ratificación oficial del viaje apostólico disipa cualquier incertidumbre y llena de entusiasmo a la feligresía peruana, consolidando los preparativos logísticos e institucionales para recibir al papa León XIV en una semana histórica para la fe y la unidad nacional.