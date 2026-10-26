Director de 'La Voz del Policía' advierte que dentro de la PNP hay "demasiada corrupción"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, José Palacios, director de La Voz del Policía, cuestionó los presuntos actos de corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú y advirtió que no existiría una política clara para combatir estas irregularidades.

Denuncias de irregularidades y alcance jerárquico en la institución

El titular de la organización detalló los cuestionamientos legales que enfrentan altos mandos y miembros de las fuerzas del orden por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El portavoz indicó que las investigaciones judiciales alcanzan a oficiales de diversos rangos en el territorio nacional.

"Dentro de la Policía hay demasiada corrupción. Hemos visto Comandantes, Generales, procesados. Hay un Comandante General que está siendo procesado y piden 17 años de cárcel. Hemos visto Generales salidos enmarrocados de sus despachos, Coroneles y así sucesivamente y Suboficiales", detalló.

El representante se refirió también a las intervenciones recientes que involucran a agentes pertenecientes a unidades tácticas y de inteligencia de la institución policial. La vocería remarcó que los casos de conocimiento público representan una fracción del total de investigaciones en curso.

"6 efectivos policiales del Escuadrón Verde, Grupo Terna y de la Dirección de Inteligencia Nacional involucrados y hay un sin número a nivel nacional, estos son mediáticos no sabemos cuántos más se hallan día a día en tema de corrupción", indicó.

Las investigaciones en marcha buscan determinar la responsabilidad administrativa y penal de los miembros señalados en actos al margen de la norma. El vocero reiteró que la reiteración de estas denuncias afecta el desempeño institucional y la percepción pública del cuerpo policial.

Ausencia de estrategias de control y repercusión en el personal

El director de la entidad civil enfatizó la falta de un plan integral orientado a frenar la comisión de delitos de corrupción al interior de la PNP. El analista sostuvo que la ausencia de medidas de contención perpetúa la ocurrencia de conductas ilícitas dentro de las dependencias policiales.

"Lamentablemente no hay una política clara dentro de la Policía Nacional del Perú que contraataque este tipo de actos ilegales, incorrectos, inmorales, ilícitos que lo único que hacen es dañar el trabajo de ese buen policía", señaló.

La falta de mecanismos de fiscalización interna compromete el prestigio y la credibilidad de los efectivos que desarrollan sus labores con apego al reglamento. La representación sindical insistió en la necesidad de aplicar correctivos institucionales inmediatos para frenar el avance de la delincuencia interna.

Las declaraciones de Palacios subrayan la urgencia de fortalecer los órganos de control e inspectoría dentro del fuero policial para transparentar los procesos internos. La implementación de reformas de inteligencia y sanción busca desarticular cualquier red irregular detectada dentro de las filas operativas.

En ese sentido, la PNP enfrenta el desafío de implementar políticas institucionales firmes de fiscalización y sanción que permitan erradicar los actos ilegales en sus diferentes niveles y proteger la labor de los efectivos que actúan conforme a la ley.