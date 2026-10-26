Señor de los Milagros: MML anuncia cierres y desvíos vehiculares para este miércoles 28 de octubre

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que este miércoles 28 de octubre se implementarán cierres y desvíos vehiculares progresivos en el Cercado de Lima debido al cuarto recorrido procesional del Señor de los Milagros.

MML anuncia cierres y desvíos vehiculares

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Lima, informó que las restricciones al tránsito comenzarán a las 6:00 a. m. del miércoles 28 de octubre y se extenderán hasta las 4:00 a. m. del día siguiente , por lo que recomendó a los conductores tomar precauciones y planificar sus desplazamientos.

#DesvíoVehicular | Con motivo del cuarto recorrido del Señor de los Milagros, este miércoles 28 de octubre se implementarán cierres y desvíos vehiculares progresivos en el Cercado de Lima, para garantizar el tránsito seguro de los fieles y la circulación en la zona. 🕕 Horario: de 6:00 a. m. a 4:00 a. m. del día siguiente. 📍 Revisa el mapa y planifica tu ruta con anticipación. #SeñorDeLosMilagros #DesvíosVehiculares #MML October 26, 2026

¿Qué calles tendrán desvíos por el Señor de los Milagros?

De acuerdo con el mapa difundido por la Municipalidad de Lima, se establecerán rutas alternativas en distintos puntos del Cercado de Lima, como parte del plan de desvío vehicular preparado para acompañar el cuarto recorrido.

La gráfica detalla cierres y desvíos diferenciados por sectores, entre ellos las zonas norte, sur, oeste y este. Las rutas estarán señalizadas con distintos colores para facilitar la identificación de los cambios en la circulación.

Plan de desvío vehicular por el cuarto recorrido

Entre las vías y puntos de referencia que aparecen en el mapa figuran las avenidas Óscar R. Benavides, Tacna y Abancay, así como calles cercanas al Centro Histórico. Los conductores deberán revisar las rutas habilitadas antes de dirigirse hacia esta zona de la capital.

La municipalidad también exhortó a los ciudadanos a revisar el mapa de desvíos y organizar sus viajes con anticipación, especialmente a quienes deban trasladarse por el Cercado de Lima durante el horario de las restricciones.

¿Hasta qué hora durarán las restricciones vehiculares?

El restablecimiento de la circulación dependerá del desarrollo del recorrido procesional y de las disposiciones correspondientes para garantizar la seguridad en la zona.

Por ello, se recomienda a los conductores considerar rutas alternas y prever posibles demoras durante sus desplazamientos. Asimismo, quienes planeen asistir a la procesión deberán tomar en cuenta las modificaciones en el tránsito para llegar con anticipación y movilizarse de manera segura.

El cuarto recorrido del Señor de los Milagros congregará a numerosos devotos en el Centro Histórico de Lima, por lo que las autoridades municipales desplegarán medidas para ordenar la circulación vehicular y permitir el desplazamiento de los fieles.

Finalmente, la Municipalidad de Lima recordó a la ciudadanía que la planificación de los viajes será clave para evitar contratiempos durante el cuarto recorrido del Señor de los Milagros que se dará este miércoles 28 de octubre