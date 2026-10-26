Mónica Sánchez comparte mensaje tras la victoria de Lula da Silva en Brasil: "Los héroes existen"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz peruana Mónica Sánchez se pronunció en redes sociales tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en Brasil. La artista compartió un mensaje sobre la militancia y la participación popular, que termina con la frase "Los héroes existen".

El mensaje que compartió Mónica Sánchez tras las elecciones en Brasil

El post compartido por la actriz tiene una reflexión sobre el papel de la militancia en distintos momentos y lugares. Su texto comienza con la frase "Que viva la militancia de todo tiempo y lugar", una expresión que forma parte del mensaje compartido en sus redes sociales.

El escrito no fue elaborado originalmente por Mónica Sánchez, sino que le pertenece al periodista y analista internacional Lautaro Rivara, cuyo mensaje fue luego compartido por la recordada "Charito" luego de conocerse el resultado electoral brasileño. Este detalle permite distinguir entre la autoría del contenido y la decisión de compartirlo de manera pública.

La publicación resalta por su frase "Los héroes existen", con la que finaliza el texto difundido por Sánchez. El mensaje hace referencia a la militancia y a la participación de ciudadanos en procesos sociales y políticos.

Post compartido por la actriz.

La actriz compartió el mensaje en su cuenta de X el 26 de octubre, tras la victoria de Lula frente a Flávio Bolsonaro. Esta publicación se convirtió en el centro de la información difundida sobre la reacción de la artista peruana.

Las reacciones al triunfo de Lula da Silva en Brasil

La victoria electoral de Lula también generó reacciones entre figuras públicas y representantes políticos. En Brasil, medios como Folha de S.Paulo y CNN Brasil recogieron mensajes de artistas que celebraron el resultado, entre ellos Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso, Pabllo Vittar y Daniela Mercury.

En Perú, diversas figuras políticas de izquierda también saludaron el triunfo del mandatario brasileño. Infobae informó sobre las reacciones de representantes vinculados a Juntos por el Perú y Ahora Nación, además de Verónika Mendoza, en publicaciones relacionadas con el resultado electoral.

Gracias al pueblo brasileño por elegir la justicia, la igualdad, la esperanza 🇧🇷 Hoy más que nunca necesitamos de una América Latina unida para defender nuestra soberanía, nuestra Amazonía, la paz y la vida 🌱 Gracias, @LulaOficial 💚 https://t.co/Uag6qIdqXf — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) October 26, 2026

Estas reacciones forman parte de la repercusión pública de las elecciones brasileñas, aunque no constituyen una confirmación independiente del mensaje compartido por Mónica Sánchez. La publicación de la actriz mantiene como elemento central el texto de Lautaro Rivara y su difusión en redes sociales.

Mónica Sánchez y el mensaje sobre Lula da Silva son los ejes de esta noticia, que recoge la reacción de la actriz peruana tras el resultado electoral en Brasil. La frase «Los héroes existen» aparece al cierre del escrito compartido, cuya autoría corresponde al analista Lautaro Rivara.