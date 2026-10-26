Misa del Papa León XIV en Lima: conoce AQUÍ el proceso para obtenerlas gratis y las normas que rigen

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Central de la Visita del papa a Lima informó sobre el proceso para obtener entradas gratuitas para la misa del papa León XIV. Los fieles podrán solicitar hasta ocho pases intransferibles por persona.

Entradas gratuitas para el papa León XIV: así podrán ser adquiridas

En medio del contexto en que la población católica peruana se encuentra a la expectativa sobre la misa que tiene programada realizar el sumo pontífice el próximo, 16 de noviembre, último día de su visita al país, se dio a conocer todo los pormenores para adquirir estos boletos.

Durante una conferencia de prensa desarollada este lunes, 26 de octubre, monseñor Guillermo Elías, dio a conocer que las entradas podrán ser obtenidas desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de noviembre .

Además, con el propósito de que la participación de los feligreses se facilite en este importante encuentro en el acto litúrgico que se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Chorrillos, se ha determinado que cada persona solo tendrá la opción de solicitar hasta 8 entradas .

Como primer paso, cada persona deberá ingresar a la web oficial de la boletera Ticketmaster a través de su dispositivo móvil o computadora. Acto seguido, en el caso de que no tengan habilitada una cuenta, dentro de la plataforma se deberá seleccionar la opción INGRESAR/REGISTRARSE y posteriormente dirigirse a REGÍSTRATE AHORA.

Después de haber creado dicha cuenta personal, como tercer paso se habilitará la opción para iniciar sesión la cual deberá se completada proporcionando un correo electrónico y una contraseña.

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