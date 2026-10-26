Joven le dedicó su tesis a su gato tras acompañarlo a cumplir su meta profesional: "Siempre a mi lado"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven se volvió viral tras no dudar en incluir en su tesis una agradecimiento especial a su gato, quien lo acompañó en todas sus noches de desvelo. El caso conmovió a todos en las redes sociales.

Dedicó su tesis a su mascota: historia viral en redes

Muchos jóvenes dan su mayor esfuerzo para cumplir su sueño profesional. Son cinco años en que realizan trabajos, tareas y distintas actividades para obtener notas que les permitan seguir escalando cada etapa y convertirse en grandes profesionales.

Es así como llegó el momento para que Arthur Heredia sustente una última etapa para graduarse: sustentar su tesis profesional. Como muchos otros estudiantes, al inicio, dedicó algunas palabras emotivas para sus seres queridos que siempre fueron su soporte para no darse por vencido para culminar su carrera.

Según contó en algunos videos en su cuenta oficial de Instagram y TikTok, durante dos años trabajó en diferentes oficios, hasta que su abuela lo motivó a retomar sus estudios universitarios: ingresó a Químico Farmacobiólogo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México.

Por ello, no dudó en agradecer a su familia por el apoyo incondicional, pero sorprendió al agregar en la dedicatoria de su tesis a otro integrante importante y querido para él: su gato.

Joven agradece apoyo incondicional de su gato

Durante la exposición de su tesis, Arthur no dudó en agradecerle a su gato llamado Ares por siempre estar a su lado acompañándolo en cada desvelo para poder culminar satisfactoriamente su trabajo de investigación.

"¡Gracias! (...) Y especialmente a mi gato, por estar siempre a mi lado en las noches de desvelo, por su compañía silenciosa, por hacer más llevaderos los momentos difíciles y por recordarme, con su simple presencia la importancia del equilibrio", se lee en la dedicatoria a su fiel amigo felino.

De esa manera, el joven estudiante demostró que los perros y gatos forman parte de las rutinas familiares y, con el tiempo, se integran a experiencias que van mucho más allá de alimentarlos, pasearlos o llevarlos al veterinario: son un miembro más de sus familias.

Reacción a la historia de Arthur Heredia

Como era de esperarse, la historia de Arthur Heredia se volvió rápidamente en las redes sociales y generó cientos de comentarios de personas que se identificaron con él y aseguraron que tampoco dudarían en dedicar algunos de sus logros a sus mascotas.

"Son los mejores compañeros de tu vida", "perfecto, en mi tesis también puse un agradecimiento especial a mi perrito", "la mejor compañía por lejos", "le faltó poner su nombre en la dedicatoria", fueron algunas de las reacciones en Instagram.

De esa manera, un joven universitario en México sorprendió a todos por no solo agradecerle a sus padres por sus esfuerzos para sacarlo adelante, sino también se animó a dedicarle en su tesis un agradecimiento a su gato por su apoyo incondicional en las noches de desvelo durante los años de estudios de su carrera profesional.