Jean Deza pone en duda continuidad en Domingo Dianderas: "Estoy analizando si voy a seguir"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras haber sido anunciado como flamante refuerzo del Domingo Dianderas, Jean Deza viajó con el plantel del equipo chinchano a Piura para el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Perú. Sin embargo, no llegó a debutar y a su regreso a Lima, dejó en duda que vaya a seguir en el equipo del cómico Jorge Luna.

¿Jean Deza disconforme con Dianderas?

Abordado por la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez, el 'ratón' fue consultado por sus impresiones en su nuevo equipo que igualó en el encuentro de ida a un gol ante Atlético Torino de Talara. Con un semblante desconcertado, no garantizó su presencia en el duelo de vuelta y tampoco si seguirá.

"Feliz de volver después de mucho tiempo, lo único que me queda es trabajar y pensar en hacer las cosas bien para poder el otro año estar en primera... Es una experiencia nueva, no ha sido la mejor, como se dice Copa Perú es jodido, pero es lo que me toca. Es muy dura, la estoy analizando si voy a seguir, vamos a conversarlo", sostuvo.

Jean Deza aún no debuta en Dianderas y ya se quiere ir 🙄 🗣️: "No ha sido la mejor experiencia. Jugar Copa Perú es muy jodido. Estoy analizando si voy a seguir", expresó. — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) October 26, 2026

Aunque reconoció no haber hablado directamente con el reconocido comediante y propietario de Domingo Dianderas, señaló que sí lo hizo con personas que trabajan con él en el equipo y están viendo que sería lo mejor para ambas partes.

"Acabo de hablar con la gente que trabaja con él (Jorge Luna) y vamos a ver lo mejor para ellos y lo mejor para mí. No ha sido una experiencia muy bonita, pero vamos a tratar de darle una solución.

Jorge Luna defiende su gestión en Dianderas

El último domingo el cómico publicó un comunicado en sus redes sociales en el que defendió la gestión que realiza al frente del cuadro chinchano. Aseguró que el objetivo que tiene es sacar a su equipo campeón y aceptando que no todos estarán de acuerdo con las decisiones que tome.

"Creo en el talento, creo en las personas, y, sobre todo, creo en la capacidad que tenemos de convencer a los jugadores de conseguir el objetivo. A quienes confían gracias, a quienes dudan, le pedimos que nos den la oportunidad de demostrarlo. Y a quienes nos quieren ver caer, nos vemos en la cancha", indicó.

Comunicado de Jorge Luna en redes sociales.

Pese a no haber debutado oficialmente con el Domingo Dianderas, el futbolista Jean Deza dejó abierta la posibilidad de no seguir en el equipo chinchano y su continuidad no esta garantizada, así como su presencia para el partido de vuelta ante Atlético Torino.