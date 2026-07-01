Delincuentes armados asaltan a dos policías dentro de su vehículo en Arequipa: Les robaron fusil y pistolas

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡De no creer! Delincuentes armados asaltan a dos policías en Arequipa. Dos agentes de la PNP fueron interceptados por sujetos armados mientras se encontraban dentro de su vehículo en el distrito Jacobo Hunter. Los delincuentes les arrebataron un fusil AKM y pistolas, para luego darse a la fuga.

Agentes PNP son asaltados por delincuentes armados en Arequipa

Los efectivos policiales, que cumplen funciones en la comisaría de Andrés Avelino Cáceres, fueron víctimas de un asalto al promediar las 3:30 a.m. de este miércoles, 1 de junio, cuando se encontraban estacionados en el interior de la unidad de patrullero en la urbanización Santa Mónica en la que las víctimas presuntamente se encontraban descansando.

De acuerdo a información proporcionada por los mismos agraviados fueron sorprendidos por la presencia de dos facinerosos que portaban armas que se desplazaban en un vehículo de color plomo por la calle Tiabaya.

Tras apersonarse hasta el vehículo policial, los sujetos abrieron las puertas y redujeron a los suboficiales de la Policía. Acto seguido los golpearon y los amenazaron con la finalidad de arrebatarles su armamento de reglamento.

Hay que mencionar luego de cometer el acto delictivo, los tipos procedieron a escapar de lugar de los hechos con rumbo desconocido. Cabe señalar que, dentro de las armas que fueron hurtadas se encuentran un fusil AKM con doce cacerinas, dos pistolas de reglamento establecidas, las llaves del patrullero así como los dispositivos móviles de los agentes del orden.

Efectivos policiales fueron derivados a un centro de salud

Como se mencionaba líneas arriba, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultaron heridos durante el asalto por lo que fueron trasladados al centro de salud Javier Llosa García en donde recibieron la atención médica pertinente.

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