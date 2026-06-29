San Juan de Lurigancho: Repartidor de delivery es asesinado de tres disparos durante presunto asalto

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En San Juan de Lurigancho, un repartidor por aplicativo fue asesinado de tres disparos durante un presunto asalto ocurrido la noche del domingo, en un nuevo hecho de violencia que conmociona al distrito. Los delincuentes también le arrebataron su motocicleta, herramienta principal de trabajo del joven trabajador de delivery en San Hilario. según reportes iniciales.

El crimen ocurrió en el jirón Manganeso, a la altura de la manzana U, en la zona de San Hilario, frente a la institución educativa Jean Leblanc. De acuerdo con información preliminar, vecinos alertaron sobre varias detonaciones y, al salir de sus viviendas, encontraron al repartidor tendido en la vía pública alrededor de 9:30 horas.

Crimen habría ocurrido en medio de asalto

Según testimonios, el ataque se produjo alrededor de las 9:30 de la noche. La víctima habría recibido tres impactos de bala y, tras el crimen, los delincuentes se llevaron su motocicleta, principal herramienta de trabajo, por lo que las primeras hipótesis apuntan a un robo seguido de muerte según las investigaciones preliminares policiales en curso actualmente.

Minutos después, llegó personal de Serenazgo de la Municipalidad y efectivos de la comisaría Santa Elizabeth, quienes acordonaron la zona para las diligencias de los peritos de criminalística. Estas labores ya han culminado y la vía fue liberada; sin embargo, el caso continúa en investigación por las autoridades policiales correspondientes en el distrito SJL Perú actualmente.

Las autoridades buscan determinar la identidad de los responsables y esclarecer cómo ocurrió el ataque en San Juan de Lurigancho. El hecho vuelve a poner en evidencia la creciente ola de violencia e inseguridad en la capital, donde los delitos contra repartidores y trabajadores de delivery se han incrementado en los últimos meses en la ciudad.

🔴🔵 SJL: Asesinan a repartidor y huyen con su motocicleta en presunto asalto.



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Extorsión en SJL

Hace unos días, en el distrito de San Juan de Lurigancho, se vivieron momentos de pánico luego de que extorsionadores dejaran un artefacto explosivo y una nota amenazante en la puerta de una chatarrería ubicada en la cuadra cuatro de la avenida El Bosque. El hecho obligó a evacuar el local y alertar de inmediato a las autoridades policiales.

El incidente ocurrió cuando uno de los trabajadores salió del establecimiento y encontró un sobre amarillo colocado en la puerta del negocio. Al abrirlo, se percataron de que contenía material explosivo, por lo que todos los presentes salieron rápidamente del lugar y dieron aviso a la Policía Nacional del Perú para evitar una tragedia mayor.

Es así que, el asesinato del repartidor se suma a una preocupante ola de violencia en San Juan de Lurigancho, donde los robos y ataques armados se han vuelto más frecuentes. Vecinos exigen mayor presencia policial y acciones urgentes. La inseguridad sigue creciendo, afectando a trabajadores y familias en distintos puntos del distrito.