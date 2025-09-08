Camión termina volcado en vía de la Línea Amarilla y provoca fuerte congestión vehicular

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un camión que cargaba cajas de aceite terminó volcándose en la Vía Expresa de la Línea Amarilla, cerca al peaje El Estadio, a la altura del puente Caquetá. El hecho ocurrió en horas de la tarde de este lunes, de 8 de septiembre, cuando el conductor se desplazaba en sentido de norte a sur. Suceso ocasionó una fuerte congestión vehicular.

Accidente en plena hora punta

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 p. m., cuando el camión, que venía desde el Callao, perdió el control en circunstancias que aún se investigan. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el conductor habría intentado realizar una maniobra indebida, lo que derivó en el volcamiento de la pesada unidad.

El chofer resultó con heridas leves y fue trasladado a una clínica cercana, donde permanece bajo observación. Su estado de salud es aún de pronóstico reservado, según confirmaron fuentes policiales. Tras el accidente, personal de la empresa Tacsa, donde laboraba el conductor, llegó al lugar para retirar la carga de cajas de aceite y trasladarlas a otro camión.

Las labores se extendieron hasta horas de la noche, con el objetivo de recuperar la mercadería y liberar parcialmente la vía. La concesionaria de la Línea Amarilla movilizó una grúa de gran tonelaje para remover la unidad siniestrada. Sin embargo, el proceso se prolongó más de cuatro horas, lo que mantuvo el tránsito vehicular restringido y generó largas colas en la Panamericana Norte y otras vías alternas.

Tránsito restringido y malestar de conductores

La congestión vehicular afectó a cientos de conductores que se desplazaban hacia el sur de la capital. Si bien algunos desvíos fueron habilitados, la circulación por la Línea Amarilla quedó cerrada en el tramo afectado, lo que aumentó el malestar de los ciudadanos que quedaron varados en medio del tráfico. Desde el Callao, se pudo habilitar la vía para aliviar el tránsito, aunque el flujo siendo lento y con demoras de hasta una hora, de acuerdo con reportes de los propios usuarios.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que las causas del accidente continúan bajo investigación. Se presume que el hecho se habría originado por una mala maniobra del conductor, aunque no se descarta que otros factores como fallas técnicas o exceso de carga hayan contribuido al siniestro.

En ese sentido, se espera que las autoridades emitan un informe oficial en las próximas horas, mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona para restablecer por completo la circulación en esta vía clave que conecta diversos puntos de Lima.