"Rutas de Lima tardará una o dos horas en acatar el nuevo fallo del Poder Judicial", estima alcalde de Santa María del Mar

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al reciente fallo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, el cual ordena la suspensión inmediata del cobro de los peajes administrados por Rutas de Lima en Villa El Salvador y Punta Negra, el alcalde del distrito de Santa María del Mar, Hugo Monteverde Cerruti, reafirmó en Exitosa que hoy mismo la concesionaria deberá afectivo lo resuelto por la jueza Patricia Romero Medina.

En comunicación para el programa "Exitosa Te Escucha", el burgomaestre saludó la decisión de la Sala, destacando, además, que la misma "no deja ninguna duda" que Rutas de Lima debió suspender el cobro del servicio desde que ambas partes fueron notificadas y no volviendo a reanudar las operaciones de sus garitas desde el pasado domingo 2 de noviembre.

Sentencia debe aplicarse hoy mismo

De acuerdo con lo señalado en la presente resolución, el juzgado reafirma que posee la competencia para disponer la inmediata ejecución de la sentencia, "en la medida en que ha sido el mismo que la emitió". Además, de que puede llevarse a cabo, aun cuando las partes hubieren interpuesto recurso de apelación, tal como sucede en el presente caso.

En esa línea, el titular de la Municipalidad de Santa María del Mar, señaló que la concesionaria deberá hacer efectivo hoy mismo el fallo, para la satisfacción de los vecinos de los distritos ubicados al sur de la capital. Como se recuerda, el alcalde fue quien interpuso el habeas corpus que finalmente derivó en la suspensión del servicio.

"Ahora mismo, yo creo que Rutas de Lima demorará pues una o dos horas en suspender el cobro del peaje porque ya todos hemos sido notificados", sostuvo el alcalde para nuestro medio.

Es importante señalar que, Rutas de Lima deberá acatar la medida sin objeción alguna, bajo la posibilidad de recibir multas de hacer caso omiso a la presente resolución.

Sí se configura la afectación al libre tránsito

En su resolución de fecha 4 de noviembre, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac respondió el escrito formulado por Hugo Monteverde Cerruti, quien acusó de "desacato" lo llevado a cabo por la empresa desde el domingo 2 de noviembre. La Sala analizó el caso a través de los presupuestos procesales de la "no irreversibilidad, proporcionalidad y no exigible el otorgamiento de contracautela", cumpliéndose con los mismos.

En esa línea, menciona que la sentencia puede ser revertida en una instancia superior y que se configura la afectación al derecho al libre tránsito de los ciudadanos, pese a que la empresa advirtió graves afectaciones económicas en su contra por la suspensión de los cobros en las garitas.

"En ese sentido, habiéndose dado estricto cumplimiento a lo dispuesto por el superior jerárquico mediante la emisión de una nueva sentencia, la cual también ha sido objeto de apelación, y atendiendo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 26 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que establece que la presente resolución es inimpugnable, se dispone que una vez generado el incidente que corresponde, se remita al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, órgano jurisdiccional de origen, para su ejecución", refiere el fallo.

De esta manera, el burgomaestre saludó lo resuelto por el juzgado, esperando que la misma pueda ser ratificada en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.