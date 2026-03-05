RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Remuneración por jornada electoral

Pago a miembros de mesa 2026: Te enseñamos PASO A PASO cómo registrarte y cobrar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales habilitó un enlace para que los ciudadanos designados como miembros de mesa registren la modalidad con la que recibirán su compensación económica.

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/03/2026

Los ciudadanos designados como miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 deberán registrarse previamente en la plataforma habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para poder recibir la compensación económica que se otorgará por cumplir con esta función durante la jornada electoral.

A través del enlace disponible en la página web de la entidad electoral, los miembros de mesa pueden ingresar sus datos personales y seleccionar la modalidad de pago con la que desean recibir el dinero correspondiente a su participación en los comicios.

¿Cómo registrar la modalidad de pago para cobrar la compensación económica?

  • Deberás ingresar al siguiente link: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio y accederás el número de tu DNI.
  • En esta nueva ventana deberás hacer un clic en el cuadro que dice "Compensación económica para miembros de mesa" y serás redirigido a otra ventana.
  • En la siguiente ventana deberás seleccionar donde dice "Registra tu modalidad de pago AQUÍ".
  • Se abrirá una ventana y debes darle clic en el cuadro rojo que dice EMPEZAR. Recuerda que es muy importante tener tu DNI a la mano.
  • Ingresar los datos correspondientes de tu DNI.
  • Una vez ingresados tus datos, podrás elegir cuál es la modalidad de pago de tu preferencia: depósito en alguna cuenta de ahorros, presencial en el Banco de la Nación o en alguna billetera digital vinculada a tu DNI (plin, yape, etc.). 

¿Cómo descargar la credencial de miembro de mesa?

De acuerdo con lo informado por la ONPE, el primer paso para obtener la credencial es ingresar a la siguiente página web: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. 

Una vez al interior de la plataforma deberás colocar el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) para saber si fuiste elegido miembro de mesa

De ser miembro de mesa para los comicios del 12 de abril, te aparecerá la opción "Descarga tu credencial", donde solo tendrás que escribir el código de verificación que se encuentra en tu documento de identidad (dígito ubicado al costado del número de DNI) y tu fecha de nacimiento.

Si bien es cierto que la descarga es inmediata, también puedes hacer lo propio de manera presencial en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) correspondientes a tu jurisdicción, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 

Si tienes dudas sobre a cuál ODPE asistir, pueden llamar al (01) 417-0630, opción 1. Toma en cuenta que, debes llevar tu DNI para que el encargado confirme tu identidad, antes de proceder a entregarte tu credencial.

