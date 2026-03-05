Declaran en emergencia servicio de transporte terrestre en tramos de la Ruta Nacional PE-3N

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en diversos subtramos de la Ruta Nacional PE-3N con el objetivo de atender de manera urgente los daños registrados en la infraestructura vial y garantizar la seguridad de los usuarios que transitan por esta importante vía del país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 113-2026-MTC/01.02, publicada en el boletín de Normas Extraordinarias del Diario oficial El Peruano.

En el documento se establece la necesidad de adoptar acciones e intervenciones inmediatas para preservar la continuidad del servicio de transporte terrestre y superar las restricciones detectadas en la vía.

La declaratoria de emergencia comprende específicamente el Subtramo N.º 1: Chiple (km 0+000) - Cutervo (km 60+700) y el Subtramo N.º 2: Cutervo (km 60+700) - Cochabamba (km 90+090).

Estos tramos forman parte del contrato de concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra, en el tramo 2 que conecta Ciudad de Dios, Cajamarca, Chiple y otros puntos estratégicos de la red vial nacional.

Declaran en emergencia el servicio de transporte terrestre

De acuerdo con los informes técnicos citados en la resolución, los subtramos presentan un deterioro progresivo de la superficie de rodadura que compromete la operación segura del transporte.

Entre los problemas detectados se encuentran: pérdida significativa de material granular, presencia masiva de baches de gran tamaño y profundidad, deformaciones en la vía y deficiencias en el sistema de drenaje.

Asimismo, se han identificado zonas inestables y procesos de erosión pluvial y fluvial que incrementan la vulnerabilidad de la carretera frente a eventos climáticos recurrentes, especialmente durante la temporada de lluvias.

Según la información de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, en estos tramos operan actualmente 11 autorizaciones otorgadas a empresas de transporte, lo que permite la circulación de al menos 38 vehículos que movilizan a más de 48,000 usuarios.

Ante este panorama, las autoridades consideran indispensable intervenir de forma inmediata para evitar que el deterioro de la vía afecte el servicio público.

La resolución también dispone que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) adopte las acciones necesarias para atender la emergencia y recuperar las condiciones adecuadas de transitabilidad en la zona.

Asimismo, se estableció que Provías Nacional deberá informar al Despacho Viceministerial de Transportes, en un plazo de diez días calendario, sobre las acciones realizadas para atender la emergencia y garantizar la continuidad del servicio de transporte en estos tramos de la red vial nacional.