Leche por montón: Tráiler repartidor se vuelca en la Panamericana Sur y la gente enloquece por los tarros

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito generó momentos de tensión la mañana de este jueves en la Panamericana Sur, cuando un tráiler que transportaba productos lácteos terminó involucrado en un choque a la altura del distrito de Punta Hermosa.

El impacto provocó que parte de la carga se desprendiera del vehículo y quedara regada sobre la pista. Entre los productos que cayeron había varios tarros de leche, los cuales quedaron esparcidos a lo largo de la vía, generando sorpresa entre los conductores que transitaban por la zona.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana y provocó momentos de confusión mientras se evaluaba la situación en la carretera.

Videos que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales muestran el momento posterior al incidente. En las imágenes se observa cómo varias personas se acercan al lugar donde quedó la carga y recogen los productos que estaban sobre la pista.

Tarros de leche quedaron regados en la vía

Tras el impacto, parte del cargamento se dispersó en la carretera. Los tarros de leche quedaron visibles en distintos puntos de la pista, lo que obligó a varios conductores a reducir la velocidad mientras pasaban por el lugar.

Las imágenes muestran a los sacos de leche fuera del vehículo, además de evidenciar todo el líquido que quedó regado por toda la carretera, lo que evidenciaría que el golpe fue lo suficientemente fuerte como para mover la carga del tráiler. Al parecer, el hecho generó congestión vehicular por algunos minutos mientras los conductores trataban de avanzar con precaución en la zona.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas gravemente heridas como consecuencia del accidente.

Personas aprovecharon para llevarse productos

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la reacción de algunas personas que se encontraban cerca del lugar.

En los videos difundidos se observa cómo varios ciudadanos se acercan al cargamento que quedó regado y comienzan a recoger los tarros de leche. Algunos los guardan en bolsas o los cargan en las manos antes de retirarse del lugar.

Este tipo de situaciones suele ocurrir cuando mercancía queda expuesta tras un accidente de transporte. Sin embargo, también ha generado debate en redes sociales sobre la seguridad de la carga y el comportamiento de quienes aprovechan este tipo de incidentes.

Mientras tanto, se espera que las autoridades correspondientes realicen las diligencias para retirar el vehículo y limpiar la vía, con el fin de restablecer el tránsito con normalidad en la Panamericana Sur.

Por ahora, el hecho continúa generando comentarios en redes sociales debido a las imágenes que muestran tanto el accidente como el momento en que varias personas se llevan los productos que quedaron en la carretera.