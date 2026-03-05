Municipalidad de Magdalena se enfrenta a la MML y pide que deje de imponer multas dentro de su distrito

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Magdalena del Mar parece haberle declarado la guerra a la Municipalidad de Lima luego del reciente comunicado publicado en sus redes sociales. En este pronunciamiento, exigen a la comuna limeña que dejen de imponer multas vehiculares dentro de su distrito.

Magdalena pide a la MML dejar de imponer multas en su distrito

Según indicaron, la MML estuvo imponiendo papeletas de tránsito a sus vecinos dentro de las vías metropolitanas que se encuentran en su jurisdicción. Por ello, solicitan que se haga un alto a esta práctica y que se deje sin efecto las multas impuestas en los últimos días, las cuales calificaron de irregulares.

"La Municipalidad de Magdalena del Mar, en el marco de su permanente compromiso con la defensa de los derechos de sus vecinos, ha solicitado a la Municipalidad de Lima la suspensión inmediata de las papeletas de tránsito que se vienen imponiendo en vías metropolitanas dentro de la jurisdicción del distrito, así como la declaratoria de nulidad de oficial de aquellas emitidas de manera irregular", indicaron.

En esa misma línea, el municipio encabezado por Francis Allison dejaron en claro que la única intención de esta exigencia es que la Municipalidad Metropolitana de Lima imponga multas vehiculares dentro del marco de la ley y cumpliendo con todos los procedimientos que esta exige.

"Este requerimiento busca garantizar que la imposición de sanciones de tránsito por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima se realice con plena transparencia, legalidad y estricto respeto a la normativa vigente, salvaguardando el debido procedimiento administrativo y los derechos de los ciudadanos", añadieron.

TC ordena a municipalidades dejar de imponer multas

Es importante precisar que, gracias a una demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo en diciembre del 2023, el Tribunal Constitucional ordenó que las municipalidades distritales dejen de emitir papeletas de tránsito y utilizar grúas para llevar a vehículos al depósito.

El fallo del TC indica que especialmente los distritos de Breña, El Agustino, Rímac, Independencia, Carabayllo, La Molina, Magdalena, Miraflores y San Borja deben acatar esta ordenanza, pero la misma aplica para toda Lima Metropolitana.

"La competencia normativa para la regulación a nivel nacional de las infracciones y sanciones en materia de tránsito le corresponde de manera exclusiva al Poder Ejecutivo, a través del MTC", aseguró su comunicado.

En resumen, la Municipalidad de Magdalena del Mar exige a la Municipalidad Metropolitana de Lima dejar de imponer multas vehiculares dentro de su distrito.