Jugando con fuego: Presidente de Cuba honra a Ali Jamenei y desata polémica mundial

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Homenaje en La Habana genera debate

El gobierno de Cuba volvió a quedar en el centro de la atención internacional luego de que el presidente Miguel Díaz‑Canel acudiera a la embajada de Irán en La Habana para expresar condolencias por la muerte del ayatolá Ali Khamenei, líder supremo iraní durante décadas.

La visita se realizó pocos días después de que se conociera la muerte del dirigente iraní en medio de una escalada militar en Medio Oriente. Durante el acto diplomático, el mandatario cubano firmó el libro de condolencias y dejó un mensaje dirigido al pueblo iraní y a sus autoridades.

En su declaración, Díaz-Canel calificó al ayatolá como un "destacado estadista y líder de su pueblo", y expresó solidaridad con Irán en un momento de tensión política y militar en la región.

El gesto no pasó desapercibido. En redes sociales y en medios internacionales se interpretó como una señal de respaldo político de La Habana hacia Teherán, en un contexto marcado por fuertes enfrentamientos diplomáticos. El gobierno cubano también condenó el ataque que provocó la muerte del líder iraní y lo calificó como un acto "execrable".

Relaciones históricas entre Cuba e Irán

Las relaciones entre Cuba e Irán no son nuevas. Ambos países han mantenido vínculos políticos y cooperación en diferentes áreas durante décadas, además de una completa rivalidad con el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo con Donald Trump.

Analistas señalan que este tipo de gestos diplomáticos son habituales entre gobiernos que mantienen relaciones cercanas. Firmar un libro de condolencias o visitar una embajada tras la muerte de un líder extranjero suele ser parte de los protocolos internacionales.

Sin embargo, el contexto actual hace que cualquier señal política tenga mayor impacto. La muerte de Jamenei ocurrió en medio de una fuerte escalada militar que ha generado preocupación en varios países.

En este escenario, la visita de Díaz-Canel fue interpretada por algunos sectores como una muestra de la posición política de Cuba frente a los acontecimientos en Medio Oriente.

El gobierno cubano, por su parte, no mencionó directamente a Estados Unidos en sus declaraciones oficiales. Aun así, el gesto volvió a abrir el debate sobre las alianzas internacionales de La Habana y su relación con gobiernos que también mantienen tensiones con Washington.

Por ahora, la visita a la embajada iraní se mantiene como un acto diplomático que ha provocado reacciones en distintos espacios políticos y mediáticos. Mientras algunos lo consideran una muestra de solidaridad entre aliados, otros lo ven como una señal política en un momento especialmente delicado para la política internacional.