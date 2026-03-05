Podemos Perú ELIMINARÁ gasto de instalación y seguro a congresistas, señala José Cevasco

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El partido Podemos Perú planteó la eliminación del gasto de instalación y del seguro privado de salud que actualmente reciben los congresistas, como parte de una serie de medidas destinadas a reducir los gastos del Parlamento y generar un mayor vínculo con la ciudadanía.

En entrevista para Exitosa, el candidato al Senado de Podemos Perú, José Cevasco, explicó que uno de los cambios que impulsarán será la eliminación del gasto de instalación que reciben los legisladores al inicio de su gestión.

"Yo ya he presentado un a carta renunciando al gasto de instalación, porque todos los congresistas cuando ingresan reciben 15 mil 600 soles por instalarse, no tiene sentido. Los que vivimos en Lima estamos instalados, los que viven en Callao también, los que están reelectos ya recibieron, pero nosotros estamos proponiendo la eliminación de por vida del gasto de instalación", señaló.

En esa línea, indicó que la propuesta del partido es suprimir este beneficio de manera permanente, lo que representaría un ahorro importante para el presupuesto del Congreso.

Eliminación de seguro privado de salud

Otra de las medidas planteadas por la agrupación política es retirar el seguro privado de salud que actualmente tienen los parlamentarios, cuyo costo es asumido por el Congreso. Según explicó, este beneficio representa un gasto considerable para el estado.

"Nosotros estamos proponiendo la eliminación de ese seguro privado y el parlamentario que quiera hacerlo lo pague de su bolsillo para que así vayan Essalud y se atienda como cualquier ciudadano", sostuvo.

Asimismo, agregó que la iniciativa busca que los legisladores experimenten las mismas condiciones que enfrentan los ciudadanos al momento de acceder a servicios de salud. "Para que se preocupen realmente porque ya no van a tener clínicas privadas de salud para la atención de él y sus familiares", afirmó.

Proponen reducir personal en despachos congresales

La propuesta también contempla reducir el número de trabajadores asignados a cada despacho congresal. Actualmente, cada legislador cuenta con siete colaboradores, pero el partido plantea disminuir esa cifra.

"Podemos Perú está proponiendo la reducción de siete trabajadores por el despacho congresal a cuatro. Eso genera 570 empleados menos en el Congreso, que equivalen a 398 millones de soles en cinco años", explicó.

En ese sentido, sostuvo que las reformas administrativas vinculadas al presupuesto del Congreso deben debatirse y aprobarse de manera transparente en el pleno del Parlamento, con el objetivo de garantizar cambios que respondan a las demandas de la población y fortalezcan la confianza en el sistema político