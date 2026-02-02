¿Te tocó ser miembro de mesa? Conoce cuándo serán las FECHAS de capacitación de la ONPE

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la lista de miembros de mesa para las Elecciones 2026. En ese marco, se reveló cuándo iniciarán las jornadas de capacitación para los que fueron elegidos, titulares y suplentes, para esta nueva jornada electoral.

Capacitación de miembros de mesa: ¿Cuándo empieza?

El jueves 29 de enero fue la fecha clave del sorteo con el que los peruanos pudieron conocer si fueron elegidos como miembro de mesa para el proceso del 12 de abril que permitirá a la ciudadanía elegir al presidente, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

Como se sabe, entre los principales cambios para este año figura la designación de tres miembros titulares y seis suplentes por mesa, duplicando el número de suplentes respecto a elecciones anteriores para evitar retrasos en la apertura de la votación.

Además, se reveló que pese a que el proceso electoral iniciará oficialmente a las 7:00 a.m., los ciudadanos responsables de conducir la votación en miles de locales a nivel nacional deberán estar en sus respectivas mesas desde las 6:00 a.m. con la finalidad de que el sufragio pueda llevarse a cabo con normalidad hasta las 5:00 p.m. En medio de ello, surge una duda para los elegidos ¿cuándo serán capacitados?

Pues bien, de acuerdo a lo revelado por la ONPE, a través de sus redes sociales, los miembros de mesa serán capacitados de forma presencial en dos fechas, previo a los comicios del 12 de abril, ¡toma nota si eres titular o suplente!

1ra jornada de capacitación el domingo 29 de marzo.

de capacitación el domingo 2da jornada de capacitación el domingo 5 de abril.

¿Capacitación virtual para miembros de mesa?

En entrevista con Exitosa, el subgerente de la documentación e investigación electoral de ONPE, Pablo Hartill, explicó que la capacitación a miembros no solo será de forma presencial en locales de votación, sino que también se desarrollará la instrucción de manera virtual a través del portal ONPEduca, que se habilitará desde el 26 de febrero.

"Estas 9 personas deben capacitarse. A partir del 26 de febrero se abre la plataforma ONPEduca y pueden hacer la capacitación virtual o pueden acercarse a una oficina distrital o descentralizada de la ONPE. También tenemos dos procesos masivos que es el 29 de marzo y 5 de abril, los domingos previos a la votación", precisó Hartill en programa 'Hablemos Claro'.

Capacitación a miembros de mesa también será virtual.

Multa si no cumples como miembro de mesa

Si bien las personas que cumplan con su deber como miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/165 y un día de descanso laboral no compensable, aplicable tanto en el sector público como privado, la ONPE también advirtió que pasará con aquellos que incumplan con sus obligaciones.

¿Sanciones severas? Pues bien, si un miembro de mesa, ya sea presidente, secretario, vocal o suplente, no firma la hoja de asistencia, se retira antes de tiempo o no cumple su función, se le impondrá una multa de S/275 por cada proceso electoral, tanto en la primera como en una eventual segunda vuelta.

En caso aún no sepas si eres miembro de mesa para estas Elecciones 2026, no te preocupes porque aún estás a tiempo, solo debes ingresar a este ENLACE y con solo tu número de DNI descubrir si fuiste designado.

En ese sentido si fuiste elegido como miembro de mesa para las Elecciones 2026, ten en cuenta las fechas en que serás capacitado por la ONPE y cumplir adecuadamente con tus obligaciones en la jornada electoral del 12 de abril.