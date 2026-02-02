¡Prepárate! Anuncian corte de LUZ el miércoles, 4 de febrero: Verifica si tu zona se verá afectada

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A alistar las velas? Conoce qué distritos se verán afectados con el corte de luz programado para este miércoles, 4 de febrero, según el último reporte de la empresa Hidrandina.

¿Por qué será el corte de luz el 4 de febrero?

¿Trabajas en casa y debes hacer uso de tu laptop o algún electrodoméstico? Antes de programar cualquier actividad que requiera el uso de un artefacto con energía eléctrica, ten en cuenta primero si tu zona se verá afectada con la interrupción temporal del servicio este miércoles.

Pues bien, la empresa Hidrandina, responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, anunció que ejecutará una breve restricción por una nueva jornada de trabajos de mantenimiento preventivo que buscan reducir averías y reforzar la continuidad del suministro eléctrico.

En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar precauciones y desconectar equipos eléctricos durante el horario de interrupción para que no se vean perjudicados. A continuación descubre en qué zonas del país se realizará el corte de luz, ¡toma nota desde ya para planificar mejor tus actividades!

Sin servicio eléctrico este miércoles

De acuerdo a Hidrandina, las acciones que realizará el 4 de febrero es parte del plan de fortalecimiento del sistema eléctrico que ejecuta de manera periódica en su zona de concesión. Durante la jornada se intervendrán varias zonas de La Libertad, entre ellos:

En Huanchaco desde las 8:30 a.m. a 11:00 a.m. en: Habilitación Urbana La Estancia: Mzas. C, E, F, J, K, P, Q.

desde las 8:30 a.m. a 11:00 a.m. en: Habilitación Urbana La Estancia: Mzas. C, E, F, J, K, P, Q. Trujillo desde las 11:30 a.m. a 1:30 p.m. en: Urb. Chimú: Ca. Antúnez de Mayolo cdra. 5; Ca. Carlos Monge cdras 2, 3; Ca. Fermín Tanguis Mza. E2, cdra. 5; Ca. Francisco Reyes cdra. 3; Ca. Julio Cesar Tello Mzas Q', P', cdra. 5; Ca. Leónidas Avendaño cdra. 3; Ca. M. Velasquez cdra. 2; Mzas 34, A2, B-02, B2, C, C02, D2, E2, I, J, K, L, M, O', P', Q', Q1, R, R', T', U'. U; Pje. Godofredo García cdra. 5; Pje. Carlos Lisson cdra. 5. Sector La Marqueza : Mza c. Chimú/La Marqueza: Ca. Antúnez de Mayolo Mza. R'; Mzas B-02, D-02, M, O´, P´, Q', R', T'. Urb. El Sol Del Chacarero: Ca. Fermín Tanguis Block. A¨; Mza.. A, C02. Sector San José : Mzas. C02, D.

en: Ca. Antúnez de Mayolo cdra. 5; Ca. Carlos Monge cdras 2, 3; Ca. Fermín Tanguis Mza. E2, cdra. 5; Ca. Francisco Reyes cdra. 3; Ca. Julio Cesar Tello Mzas Q', P', cdra. 5; Ca. Leónidas Avendaño cdra. 3; Ca. M. Velasquez cdra. 2; Mzas 34, A2, B-02, B2, C, C02, D2, E2, I, J, K, L, M, O', P', Q', Q1, R, R', T', U'. U; Pje. Godofredo García cdra. 5; Pje. Carlos Lisson cdra. 5. : Mza c. Chimú/La Marqueza: Ca. Antúnez de Mayolo Mza. R'; Mzas B-02, D-02, M, O´, P´, Q', R', T'. Urb. El Sol Del Chacarero: Ca. Fermín Tanguis Block. A¨; Mza.. A, C02. : Mzas. C02, D. Distrito de Víctor Larco desde las 3:00 p.m. a 5:30 p.m. en: Sector Los Girasoles-Cortijo Bajo : Ca. Los Sauces Nº Mza B; Ca. Santa Rosa Mza E, cdra. 3; Mzas A, B, C, D, E, F; UC. U.C. N° 10376. Sector Los Laureles-Palmeras II: Mzas. B, C, D, E. Sector Los Laureles-Palmeras II : Mzas.. C, E. Balneario. Buenos Aires Sur: Pje. Peatonal Nº Sta Rosa. Parque.

desde en: Sector : Ca. Los Sauces Nº Mza B; Ca. Santa Rosa Mza E, cdra. 3; Mzas A, B, C, D, E, F; UC. U.C. N° 10376. Sector Los Laureles-Palmeras II: Mzas. B, C, D, E. : Mzas.. C, E. Balneario. Buenos Aires Sur: Pje. Peatonal Nº Sta Rosa. Parque. Trujillo desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en Ca. Jorge Chavez, cdra. 01, 02, 03, Ca. Salaverry, cdra. 01, 02, 03, 04, Ca. Nápoles cdra.02, 03.

en Ca. Jorge Chavez, cdra. 01, 02, 03, Ca. Salaverry, cdra. 01, 02, 03, 04, Ca. Nápoles cdra.02, 03. En Huanchaco desde las 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en Urb. María del Socorro: Ca. Los Olivos, cdra. 01, 04,05, Ca. Las Palmeras, cdra. 01, 02, 03, 04, 05, Ca. Las Gardenias, cdra. 02, 03, Ca. Los Geranios cdra. 02, 03, Ca. Los Ficus cdra. 01, Ca. Las Magnolias cdra.01, 05, Ca. Las Begonias cdra. 03, Ca. Las orquídeas cdra. 03, Ca. Los Olmos cdra. 01, 05, 07, Ca. La Rivera cdra. 02, 03, 05, CA. Las Dalias cdra. 03, Ca. Las Palmas cdra. 01.

Es así como parte de su plan de mantenimiento preventivo y correctivo de redes, la empresa Hidrandina reportó que habrá corte de luz el miércoles 4 de febrero en La Libertad de forma temporal.