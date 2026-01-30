Miembros de mesa en Elecciones 2026: Conoce AQUÍ en qué casos puedes EXCUSARTE y no ejercer el cargo

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de conocerse que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo oficial para designar a los ciudadanos que ejercerán el cargo de miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026, Es en este marco que surge la interrogante: ¿Cuáles son las causas por las que podría excusarme de realizar la función? En la siguiente nota te explicamos este tema.

Las casos en que puedes excusarte de ser miembro de mesa

En primer lugar, cabe mencionar que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, de acuerdo a lo contemplado en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), sin embargo, existen ciertas excepciones en las que puedes presentar una excusa para no asumir este puesto, la posibilidad de solicitar una dispensa o presentar una tacha.

Recordemos que, ayer jueves 29 de enero, la ONPE realizó el sorteo para determinar quiénes se desempeñarán en el cargo de miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril, eligiendo a más de 834 mil ciudadanos.

Hay que indicar que, cada mesa de sufragio estará conformada por un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes. En este contexto, si es que fuiste seleccionado para asumir esta responsabilidad electoral podrías presentar una excusa para no ausmir la responsabilidad electoral en los siguientes casos:

Notorio o grave impedimento físico o mental .

. Necesidad de ausentarse del territorio de la República.

de la República. Encontrarse en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los dos (2) años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

o en hasta los dos (2) años de edad cumplidos a la fecha de la elección. Ser mayor de 65 años

Estar incurso en alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 57 de la Ley 26859 referidas a impedimentos para ser miembro de las mesas de sufragio .

En caso no puedes cumplir con tu deber electoral, deberás presentar ante la ONPE una excusa hasta 5 días hábiles después del 11 de febrero, fecha en la que se dará a conocer la lista definitiva de miembros de mesa. Si es por un tema de salud tendrás que tramitar tu justificación hasta 5 días calendario previo a las elecciones.

Link para conocer si eres miembro de mesa

Para realizar la consulta respectiva y conocer si fuiste elegido para realizar esta función en el día de votación, la ONPE puso a disposición el siguiente LINK para verificar ello.

Si bien, cumplir la función cívica de ser miembro de mesa resulta importante, hay excepciones en las que podrías presentar una excusa para no asumir dicho cargo el próximo 12 de abril en las Elecciones Generales 2026.