Sismo remece Perú HOY, 2 de febrero: Magnitud y epicentro del movimiento telúrico sentido este lunes

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú no deja de temblar. Conoce todos los detalles del sismo que remeció el país en la mañana de este lunes 2 de febrero, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico de Perú (IGP): ¿cuál fue su magnitud y epicentro?

Temblor sentido este lunes en Perú

Nuestro país se ubica en el llamado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual el IGP, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú. Es así como dicha institución reportó detalles del último sismo sentido este lunes, 2 de febrero.