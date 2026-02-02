Abuelita ARMY que superó cáncer de mama cumplirá su sueño de asistir a concierto de BTS

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La noticia de BTS a los escenarios ha causado furor en la comunidad ARMY a nivel mundial. El fanatismo por la banda de K-pop no conoce de edad y esta vez una adulta mayor, que sobrevivió al cáncer y que es fanática del grupo surcoreano, fue sorprendida con una entrada para uno de sus conciertos.

Este emocionante momento quedó registrado en un video que se ha viralizado de inmediato generando diversas reacciones en cibernautas así como los miles de seguidores de la agrupación juvenil asiática que compartieron la felicidad de la mujer por ver a sus intérpretes favoritos.

Abuelita que superó cáncer es sorprendida con boleto para ver a BTS

Maxine "Bubala" Catalano, de 82 años, quien es fanática de BTS desde hace más de cinco años, le comentó a su nieta Kylee Rader, una joven creadora de contenido estadounidense, que los cantantes volverían a realizar conciertos este año y que su sueño sería estar presente ahí.

Luego de conocer el anhelo de su abuelita, buscó algún boleto para su asistencia, sin embargo, sucedió un imprevisto."Ya tenía los boletos, estaba lista para pagar y se cerró mi cuenta por actividad sospechosa. Luché 45 minutos para volver a entrar y cuando lo logré los boletos se habían agotado", manifestó.

Al compartir esta historia en redes sociales, las ARMY pusieron manos a la obra y lograron que la anciana recibiera una entrada ayudándola de esta forma a cumplir su tan esperado sueño.

Fue así que, su nieta la sorprendió con la noticia y la señora desbordó en emoción porque disfrutará de un show de J-Hope, Suga, RM, V, Jimin y Jungkook. "Voy a seguir viva para ver a mis chicos", dijo Bubala conteniendo el llanto.

Una fanática de BTS desde la pandemia del COVID-19

Después de una pausa para que sus integrantes realizarán el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, BTS sorprendió a su legión de seguidores alrededor del planeta con la confirmación de su gira mundial ARIRANG.

Entre las fanáticas que esperaban asistir a una de las presentaciones de la banda de K-pop se encontraba "Bubala", sobreviviente de un cáncer de mama y desde la pandemia del COVID-19 se convirtió en fan de la agrupación.

De acuerdo al relato de su nieta en su cuenta oficial de TikTok, "Bubala" tuvo la gran oportunidad de disfrutar de un concierto de Suga (uno de los integrantes de BTS), en Rosemont, Illinois, en el año 2023, pero ver a los siete integrantes juntos sobre un escenario se convirtió en su último deseo antes de morir.

Es así que una adulta mayor fanática de BTS y sobreviviente de cáncer de mama cumplirá el sueño de ver a la agrupación surcoreana tras conseguir una entrada para uno de sus conciertos que forma parte de su tour mundial ARIRANG.