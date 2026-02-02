ANGR respalda anulación de prisión preventiva contra Ciro Castillo: "Medidas deben aplicarse de manera excepcional"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asamblea Nacional de Gobierno Regionales expresó su respaldo a Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, tras la anulación de su prisión preventiva y señalaron que la medida se debe dar solo en casos excepcionales, especialmente en el caso de funcionarios.

Piden que investigación continúe

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la ANGR se refirió al caso de Ciro Castillo que dispuso la anulación de su prisión preventiva y la cambió por una comparecencia con restricciones.

En principio expresaron su respecto irrestricto a la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, y resaltaron que toda investigación debe darse con objetividad e imparcialidad, además, resaltaron la presunción de inocencia de todo acusado.

"La imposición de medidas como la prisión preventiva no solo tiene un impacto directo en la esfera personal del investigado, si no que también puede afectar la institucionalidad democrática. (...) Por ello, dichas medidas deben aplicarse de manera excepcional, estrictamente necesaria y debidamente motivada", indicaron.

En esa línea reiteraron su compromiso con la lucha contra la corrupción en todos los niveles del gobierno, por lo que exigen investigar y sancionar los delitos garantizando los derechos fundamentales y la estabilidad institucional.

"La Asamblea exhorta a que las investigaciones en curso se continúen desarrollándose con celeridad y transparencia, a fin de que se esclarezcan los hechos y se preserve la confianza de la ciudadanía en las instituciones pública", indicaron.

Ciro Castillo busca retomar funciones

Como se recuerda, el pasado 11 de enero, el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, ordenó dos años de cárcel contra la todavía máxima autoridad del "Primer Puerto" por los presuntos delitos de de organización criminal y colusión agravada.

Sin embargo, pese a la medida nunca se puso a disposición de la justicia acusando "persecución". Finalmente, la Corte Superior de Justicia del Callao aceptó su apelación, dejando sin efecto la medida y ordenándole comparecencia con restricciones.

Al promediar las 9:40 a. m., Castillo Rojo, junto a su abogado, Humberto Abanto, arribó en una camioneta a los exteriores del Gore Callao, en medio de cientos de seguidores, quienes exclamaban su retorno al cargo, resaltando su inocencia en el proceso que también tuvo como investigados a una parte de su equipo de funcionarios y vinculados a él.

Pasada las 10 de la mañana, el gobernador regional descendió de la unidad para dirigirse a sus adeptos, agradeciéndoles su presencia. En ese sentido, no pudo ingresar a la sede de gobierno y anunció que en el transcurso de las horas brindará una conferencia de prensa.

Es tras ello que la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales publicó un comunicado expresando su apoyo a la medida dictada a favor de Ciro Castillo.