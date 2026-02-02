Jefa del RENIEC denuncia extorsión y amenazas a sus trabajadores en sus sedes: Gobierno no responde

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La creciente ola de extorsión en el país escala hacia las instituciones. La jefa del RENIEC, Carmen Velarde Koechlin, denunció recientemente que extorsionadores amenazan a sus trabajadores dentro de sus oficinas. Según afirmó, esto ya se dio a conocer al Gobierno y a la PNP.

Trabajadores del RENIEC amenazados por extorsionadores

En diálogo con América Noticias, Velarde señaló que ya se tienen identificados a las personas responsables que amenazan a los agentes de seguridad y al propio personal administrativo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, amenazándolos con la finalidad de obtener ventaja en las colas para el ingreso a las oficinas.

"Tenemos personas identificadas que han generado todos los negocios y que están amenazando a los agentes de seguridad e incluso a nuestro personal para que no repartamos los tickets de ingreso o para no permitir que una persona se adelante en la cola cuando está haciendo su turno", detalló la titular del RENIEC.

Según indicó, la preocupante situación ya fue comunicada formalmente al gobierno de José Jerí y a la PNP. Sin embargo, lamentablemente, no se han tomado medidas y acciones concretas al respecto hasta el momento.

"De todo esto, ya hemos avisado a la Policía Nacional del Perú, ha cursado carta al comandante general de la PNP, también al Ministerio del Interior y se lo he hecho saber al Presidente de la República". reveló.

@americanoticias #PrimeraEdición Jefa del Reniec denuncia extorsión a trabajadores de esta institución. [Mira el noticiero completo y 100% GRATIS -Solo Perú- en tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - América Noticias

Negó filtración de datos personales el pasado octubre

Durante la misma entrevista, Velarde Koechlin se refirió a la filtración de datos personales tras la difusión del padrón electoral en el Perú a fines de octubre del 2025, cuando la Lista del Padrón Inicial (LPI) para las Elecciones 2026 estuvo disponible en la web de la RENIEC del 27 al 31 de octubre.

En noviembre pasado, Velarde fue citada al Congreso para este caso. Asimismo, actualmente existe una investigación abierta en torno al caso en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Al respecto, negó que haya existido una "filtración de datos personales" como tal, pues sostuvo que la institución actuó conforme a la ley vigente.

"Nosotros hemos cumplido con la ley, con publicar aquellos datos que nos dice la Ley Orgánica de Elecciones como aquello que dispone el JNE. El JNE ha entregado su informe final de fiscalización y ha mencionado que RENIEC ha cumplido con todo de acuerdo a ley. No ha habido ningún tipo de hackeo", agregó.

Según la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, se informó al presidente José Jerí y a la PNP que extorsionadores amenazan a su personal administrativo y de seguridad. Hasta el momento, se han tomado medidas.