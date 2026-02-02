María Pía Copello se pronuncia por primera vez sobre acusaciones en su contra: "Me voy a defender"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En su primer programa de Sin + Que Decir, María Pía Copello decidió pronunciarse sobre las acusaciones en su contra, un tema que, según explicó, la viene afectando desde hace mucho tiempo y que hoy la llevó a salir al frente, cansada de los ataques, los rumores y las versiones que circulan en redes.

María Pía se defiende de acusaciones

Todo ocurrió durante la primera emisión de Sin + Que Decir, su nuevo espacio en YouTube. Ahí, visiblemente seria, María Pía Copello decidió tocar un tema que, hasta ahora, había evitado públicamente.

"Siempre se me ha atacado de diferentes formas... pero lo que ha venido pasando ya hace buen tiempo es que no solo se me ataca, sino que se me difama", dijo al inicio de su descargo, dejando claro que su molestia no tiene que ver con críticas a su trabajo, sino con lo que considera acusaciones falsas.

La conductora explicó que, durante aproximadamente un año y medio, optó por mantenerse en silencio, siguiendo recomendaciones de su entorno. Sin embargo, aseguró que la situación llegó a un punto límite. "Todo tiene un límite, sobre todo cuando no solamente se miente, sino se difama", remarcó.

María Pía alza la voz por su familia

Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando habló del emprendimiento de su hija. María Pía Copello explicó que los cuestionamientos no solo van dirigidos hacia ella, sino también hacia el negocio llamado Taty Tejas.

"Se han metido con el negocio de mi hija... lo quieren manchar y atribuirle cosas que no son", afirmó, señalando que ese emprendimiento nació como un proyecto escolar y que su propia comunidad conoce su origen.

Pero el problema, según relató, no terminó ahí. También aseguró que su esposo y la familia de él han sido arrastrados a estas versiones.

"No solamente se ha atacado a mi hija, a su negocio, sino también a mi esposo y a su familia", comentó, cuestionando que se ponga en duda, de manera ligera, el origen de la fortuna de sus suegros, a quienes describió como emprendedores de provincia que trabajaron duramente durante años.

Finalmente, hizo un llamado directo a la audiencia para que evalúe la información que consume y no se deje llevar por clips o contenidos sacados de contexto.

"Ahora que he ingresado a YouTube, sí me voy a defender, como tiene que ser", advirtió, aclarando que ejercerá su derecho frente a lo que considera ataques sistemáticos.

Así, en el estreno de su programa en YouTube, María Pía Copello rompió su silencio sobre las acusaciones en su contra, mandó al frente los rumores que circulan, defendió a capa y espada a su hija, a su esposo y a toda su familia, y dejó en claro que se va a defender como corresponde.