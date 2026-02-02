Samahara Lobatón rompe su silencio y revela por qué aún no denuncia a Bryan Torres

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón apareció en el primer programa de Sin + Que Decir de María Pía Copello y rompió su silencio. Entre lágrimas y con voz firme, la influencer contó por qué no ha denunciado a Bryan Torres, dejando en claro que todo el proceso ya está en manos de la Fiscalía y que su prioridad absoluta son sus hijos.

¿Por qué aún no denuncia a Bryan Torres?

Frente a las cámaras de Sin + Que Decir, Samahara Lobatón fue contundente: "Lo que a mí me respeta, yo sí no me voy a pronunciar de este tema", dijo, dejando claro que no podía entrar en detalles sobre el proceso judicial que se sigue en la Fiscalía.

La influencer explicó que toda su declaración ya está registrada ante las autoridades y que "esto es un tema que se debe manejar herméticamente". También destacó que entiende la preocupación de otras personas, pero que ella ha decidido manejar la situación con calma y madurez.

Samahara Lobatón denuncia irregularidades

Samahara Lobatón también se refirió a lo que considera irregularidades en la intervención de entidades como el Ministerio de la Mujer: "Se saltaron todo el protocolo, llegaron a mi casa a las 11 de la noche un viernes, y quieren colgarse la bandera porque somos personas públicas".

Comentó que los niños no han estado expuestos a conflictos y que los procedimientos deberían seguir el protocolo habitual para constatar cualquier tipo de desprotección, como en cualquier otro caso de personas no mediáticas.

Samahara y su relación con Bryan Torres

Sobre la relación con Bryan Torres, Samahara Lobatón aclaró: "Yo me veo muy bien con él, él está con sus hijos, comparte con ellos, pasa tiempo con sus hijos, que son la prioridad aquí sobre todo".

"Yo ya he vivido una guerra con el papá de mi hija mayor, todo el Perú ha sido espectador de esta guerra. Yo ya no quiero una guerra para mí, yo ya quiero paz para mí y para mis hijos", añadió.

Samahara y su relación con Melissa Klug

Además, destacó que mantiene una buena relación con su madre, Melissa Klug, quien también se ha mostrado preocupada por la situación, y que todo se maneja pensando exclusivamente en el bienestar de los niños. "Yo estoy muy bien con mi mamá, ella tiene su posición y claro que la respeto", dijo.

"Estoy muy bien con mi mamá, le hablo muy bien, mis hijos la visitan, mis hijos van y vienen de su casa. El sábado estaba en su casa, mi hija se quedó todo el día con ella, se fueron a comer. O sea, yo no tengo ningún problema con mi mamá ni con nadie en mi casa, me llevo muy bien con todos", añadió.

Así, Samahara Lobatón se pronunció por primera vez ante las cámaras, explicando que su silencio respecto a Bryan Torres no significa indiferencia, sino que todo está en la Fiscalía y que lo más importante es cuidar a sus hijos.