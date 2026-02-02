Ciro Castillo no logró ingresar a sede de Gobierno Regional: Denunciará a Edita Vargas por usurpación de funciones

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ciro Castillo no logró ingresar a la sede del Gobierno Regional del Callao para retomar sus funciones en el máximo cargo de la institución por lo que su abogado, Humberto Abanto, anunció que se denunciará a Edita Vargas, gobernadora regional interina, y a todos los implicados en lo sucedido este lunes 2 de febrero.

Castillo debe asumir por tener credencial

El gobernador regional del Callao esperó más de una hora que se le permita el ingreso a la sede, aunque en cierto momento se le informó que podría ingresar solo un vehículo con permiso del Consejo Regional, esto no sucedió.

Mientras tanto, su defensa legal brindó declaraciones a la prensa en las que, en principio resaltó que a lo largo de la decisión judicial no se utilizó la expresión "prófugo" contra su representado. Asimismo, sostuvo que la aparición de Castillo como titular elimina la suplencia de Vargas.

"La ley prevé una situación que se llama de pleno derecho, es decir, la aparición del titular elimina inmediatamente la suplencia. La ley no establece un plazo distinto de 180 días", señaló.

Asimismo, denunció que una instalación pública esté cerrada para el acceso de todo el mundo, no solo para Ciro Castillo y descartó que se fuerce el ingreso.

"Vamos a tener que denunciar a ella (Edita Vargas) y a los cómplices de este delito, que además es un delito de usurpación de funciones, es un delito de violencia y resistencia a la autoridad contra el gobernador regional. Tiene que quedar claro además, que hubo un situación de hecho que estableció la ausencia del gobernado y que esa situación de hecho ha sido revertida por la decisión de Sala Penal de Apelaciones", indicó.

Fue enfático al señalar que Edita Vargas no cuenta con la credencial que si tiene Ciro Castillo como gobernador regional del Callao.

ANGR respalda anulación de prisión preventiva contra Ciro Castillo

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales se refirió al caso de Ciro Castillo que dispuso la anulación de su prisión preventiva y la cambió por una comparecencia con restricciones.

"La imposición de medidas como la prisión preventiva no solo tiene un impacto directo en la esfera personal del investigado, si no que también puede afectar la institucionalidad democrática. (...) Por ello, dichas medidas deben aplicarse de manera excepcional, estrictamente necesaria y debidamente motivada", indicaron.

Es en ese contexto que finalmente Ciro Castillo no logró retomar sus funciones como gobernador regional del Callao, pues le impidieron el ingreso a la sede. Por ello, su defensa anunció que se denunciará a Edita Vargas y los implicados.