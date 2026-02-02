José Jerí habría incurrido en varios delitos tras presuntos favores a allegadas, según experto

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocido el caso de cinco contrataciones con el Estado por parte de un grupo de señoritas que visitaron al presidente José Jerí en Palacio de Gobierno, para el abogado Christian Castillo, el mandatario no solo habría favorecido ilícitamente a las féminas, también habría cometido una serie de delitos por presumiblemente usurpar funciones que la propia ley le prohíbe por su investidura.

Como se recuerda, Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraún Rojas, Violeta Veas Otero, Fiorela Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva, obtuvieron órdenes para brindar servicios profesionales en diversas entidades públicas desde octubre y noviembre del 2025, a pocas semanas de que el jefe de Estado asuma funciones por sucesión constitucional tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte.

¿Qué delitos habría cometido José Jerí?

En entrevista para el programa "Exitosa Te Escucha", el también experto en contrataciones con el Estado señaló que José Jerí podría ser pasible de dos acusaciones en el Ministerio Público por -todo indica- interceder de forma irregular en que las féminas obtengan órdenes de servicio a su favor.

"Una señorita (Cristina Beraún Rojas) que por ser amiga del presidente de la república tenga un sueldo de 6 300 soles, luego 11 000 soles nos demuestra claramente que hay un tráfico de influencias y por no decir una negociación incompatible y si la señorita no está capacita para el ejercicio del cargo ya estaríamos hablando de una pérdida para el Estado y ya no sería negociación incompatible sino colusión agravada con una pena de hasta 15 años", puntualizó.

Con referente al caso de Violeta Veas Otero, quien en noviembre último fuera designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación, cuestionó que previo a su contratación haya sido "entrevistada" por el mandatario en Palacio, cuando no es procedimiento ni la forma para lograr un cargo público en el Estado.

"No es la función del presidente de la república, eso no le compete, no sé por qué tendría que entrevistarse con él para acceder a esos cargos en primer lugar, para eso hay una jefatura de personal de cada ministerio que se encarga de ello", opinó.

Presidencia asegura que las contrataciones se dieron en el marco de la ley

Tras hacer público las presuntas irregularidades en las cinco contrataciones, desde la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de la República emitieron un comunicado, donde descartaron todo tipo acto de irregularidad en los vínculos contractuales, aseverando que los procedimientos fueron cumplido según lo que dicta la ley.

"Las señoras Fiorella Melgarejo, Cristina Beraún y Alicia Camargo fueron contratadas siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente, tratándose de mujeres profesionales que cuentan con experiencia para el desempeño de las funciones asignadas", manifestaron.

Sobre las visitas de Guadalupe Vela y Violeta Beas, precisaron que fueron "registradas en el aplicativo correspondiente", tal como lo exige la ley. Finalmente, resaltaron "que las competencias de un profesional no deberían ser cuestionadas por el género u otros aspectos que no aportan al respeto que merece cada personas".

Cabe señalar que, Guadalupe Vela Ramírez obtuvo dos órdenes de servicio: una con el Seguro Social (EsSalud) por 6 330 soles y otra con el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) del Ministerio del Ambiente, por 11 000 soles. Cristina Beraún Rojas obtuvo un contrato por 6 500 soles para realizar el servicio de análisis de comunicación interna en el Despacho Presidencial.

Violeta Veas Otero fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación en noviembre último. Fiorela Melgarejo Sánchez también logró un contrato para el Despacho Presencial por una suma de 11.000 soles y, Alicia Camargo, quien acompañó a Jerí a una tienda del empresario chino Zhihua Yang, fue contratada en la Secretaría General del Palacio en octubre último.

Un nuevo cuestionamiento marca la gestión de José Jerí, a la par de las investigaciones preliminares abiertas en la Fiscalía y las diligencias que viene llevando a cabo la Comisión de Fiscalización del Congreso por el caso 'Chifagate'.