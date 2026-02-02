Representante de los mototaxistas arremete contra Óscar Arriola: "Habla mucho y poco actúa"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Julio García, presidente de la Federación de Mototaxistas del Perú, conversó ampliamente con Exitosa para brindar detalles de la situación de sus representados en materia de seguridad. Dentro de su relato, el dirigente criticó duramente al actual comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Representante de los mototaxistas arremetió contra Óscar Arriola

García cuestionó principalmente las recurrentes apariciones del mandamás de la Policía Nacional del Perú en medios de comunicación dando a conocer los logros de su institución. Incluso, recordó que Arriola ya estuvo en cargos similares en gobiernos anteriores con los mismos resultado.

"Es falso lo que dice el comandante general Óscar Arriola cuando él dice que se han capturado 3 mil bandas y cree que merece un aplauso por ello. Este general ha estado en otros periodos con otros presidentes y no ha encontrado solución ni estratega para poder lograr algo en cuanto a seguridad", indicó.

Seguidamente, el representante de los mototaxistas acusó de histriónico a Óscar Arriola y de hablar mucho, pero actuar poco. Por ello, exigió su inmediata renuncia como comandante general debido al crecimiento exponencial del sicariato y la extorsión, no solo contra su gremio sino en gran parte del país.

"Es un comandante general muy histriónico, muy locuaz, pero habla mucho y poco actúa. Creo que el comandante general debe dar un paso al costado porque a pesar de haber participado en varios gobiernos, no ha si eficaz, ni tiene estrategia ni la preparación adecuada", agregó.

Lamenta las muertes de los mototaxistas

En otro momento de la charla, García indicó que las muertes de los mototaxistas son mayor al número que ha sido revelado en los medios de comunicación. Según precisó, las víctimas siguen creciendo debido a la extorsión que impera en el país y que no les permite trabajar con normalidad.

Además, exigió que el Estado evalúe otorgar una indemnización a las familias de los conductores asesinados por negarse al pago de cupos.

"Hasta el momento tenemos, por medios televisivos y periodísticos, se ha contado un promedio de cuatro muertos, pero seguramente muchos de ellos quedan en el anonimato porque no tienen la publicidad o repercusión necesaria y no se sabe, pero de que todos los días extorsionan, todos los días extorsionan", finalizó.

