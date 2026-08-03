Retornan al país 10 peruanos que lo perdieron todo por terremotos en Venezuela y fueron recibidos por Keiko Fujimori

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 3 de agosto, diez ciudadanos peruanos que se encontraban en Venezuela y resultaron afectados por los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio llegaron al territorio nacional. Los connacionales fueron recibidos por la presidenta Keiko Fujimori a su arribo al país.

Connacionales llegaron al territorio nacional luego de terremoto en La Guaira

Tras vivir momentos de tensión y gran riesgo por los terremotos que ocurrieron el pasado 24 de junio en La Guaira, Venezuela, ya están en el Perú diez connacionales que lo perdieron todo a causa de los movimientos telúricos que cobraron gran cantidad de vidas en el país extranjero.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dio la bienvenida a los peruanos repatriados desde Venezuela que retornaron al país tras perder sus viviendas y pertenencias a causa de los devastadores terremotos.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/aHIC5DkuuM — Exitosa Noticias (@exitosape) August 3, 2026

Keiko Fujimori recibe a los connacionales que llegaron al Perú desde Venezuela

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dio la bienvenida a los peruanos repatriados desde Venezuela que retornaron al país tras perder sus viviendas y pertenencias a causa de los devastadores terremotos.

En desarrollo...