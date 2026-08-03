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Retornan al país 10 peruanos que lo perdieron todo por terremotos en Venezuela y fueron recibidos por Keiko Fujimori

La presidenta Keiko Fujimori recibió a diez peruanos repatriados desde Venezuela tras perderlo todo a causa de los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Aterrizan en el país 10 peruanos desde Venezuela
Aterrizan en el país 10 peruanos desde Venezuela (Exitosa)

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/08/2026

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Este lunes 3 de agosto, diez ciudadanos peruanos que se encontraban en Venezuela y resultaron afectados por los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio llegaron al territorio nacional. Los connacionales fueron recibidos por la presidenta Keiko Fujimori a su arribo al país.

Connacionales llegaron al territorio nacional luego de terremoto en La Guaira

Tras vivir momentos de tensión y gran riesgo por los terremotos que ocurrieron el pasado 24 de junio en La Guaira, Venezuela, ya están en el Perú diez connacionales que lo perdieron todo a causa de los movimientos telúricos que cobraron gran cantidad de vidas en el país extranjero.

Keiko Fujimori recibe a los connacionales que llegaron al Perú desde Venezuela

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dio la bienvenida a los peruanos repatriados desde Venezuela que retornaron al país tras perder sus viviendas y pertenencias a causa de los devastadores terremotos.

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