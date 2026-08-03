Ministro de Defensa anuncia la militarización de puentes fronterizos: "Lo vamos a aprobar en Consejo"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, anunció nuevas medidas de control fronterizo. El titular del sector informó que el proceso para militarizar los puentes fronterizos se encuentra en marcha como parte de la estrategia para reforzar la seguridad.

Rafael Belaúnde menciona las acciones que se implementarán

Luego de comenzar su gestiones, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, anunció que el Gobierno viene impulsando un paquete de medidas orientadas a fortalecer el control en las fronteras del país frente al avance de la criminalidad.

Entre las principales acciones, informó que el proceso para militarizar los principales puentes fronterizos ya se encuentra en marcha y será parte de un paquete legislativo que será evaluado en el Consejo de Ministros.

Asimismo, durante su pronunciamiento, Rafael Belaúnde también abordó la situación de los ciudadanos que cumplen condenas en el país. En ese sentido, aseguró que la política del Gobierno será proceder con su expulsión inmediata una vez que culminen sus sentencias, con el objetivo de evitar que permanezcan en el país

"Delincuente que cumple su condena no se le puede soltar en el Perú, va a ser inmediatamente expulsado. Las Fuerzas Armadas van a colaborar con todo lo que requiera la Cancillería y el Ministerio del Interior para asegurarnos de librar a nuestra patria de este veneno de la criminalidad", afirmó el representante del Ministerio de Defensa.

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Además, el ministro resaltó que las Fuerzas Armadas trabajarán de manera coordinada con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores para ejecutar estas acciones y reforzar el control migratorio en las zonas de frontera.

Marco normativo

Belaúnde precisó que el Ejecutivo viene preparando el marco normativo que permitirá implementar esta medida en los puestos fronterizos considerados estratégicos. Según indicó, algunas de las disposiciones requerirán facultades que deberán ser solicitadas al Congreso de la República para su aprobación.

El paquete legislativo para poder militarizar los puestos fronterizos más relevantes está en proceso, lo vamos a aprobar en el Consejo (de Ministros) y parte tendrá que ver con las facultades que se tendrán que solicitar al Congreso de la Nación", declaró a los periodistas en el Grupo Aéreo N° 8.

Finalmente, las medidas anunciadas por el Ministro de Defensa forman parte de la estrategia del Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la seguridad en los puentes fronterizos y la coordinación entre diversas instituciones del Estado, el Gobierno busca impedir el ingreso y permanencia de personas vinculadas a actividades delictivas.