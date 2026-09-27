ONPE realiza hoy, domingo 27 de septiembre, segunda jornada de capacitación para miembros de mesa

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza hoy, domingo 27 de septiembre, la segunda jornada de capacitación presencial para los ciudadanos elegidos como miembros de mesa titulares y suplentes, en el marco de las elecciones regionales y municipales que tendrá lugar el 4 de octubre.

Es importante recordar que, el organismo electoral culminó ayer, sábado 26, la distribución del material electoral hacia 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), ubicadas al interior del país.

📌 ¡Atención, miembro de mesa!



📝 Hoy tienes la oportunidad de prepararte en la segunda jornada nacional de capacitación presencial para las #ERM2026.



🕗 Te esperamos de 8 a. m. a 1 p. m.

Ingresa y consulta los locales habilitados ➡️ https://t.co/5Yr6Zk3xdB#ONPEenRegiones pic.twitter.com/bbwitiNaDb — ONPE (@ONPE_oficial) September 27, 2026

¿Cómo se desarrollarán las jornadas de capacitación?

Tal como ocurrió en la primera jornada, hace exactamente una semana, la actividad se brindará entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., lapso en el cual los especialistas electorales capacitarán a los miembros de mesa sobre las tareas a ejecutar durante la instalación, el sufragio y el escrutinio.

Cabe precisar que, entre los materiales impresos a utilizar figuran manuales de instrucción para miembros de mesa, afiches y cartillas para electores, personeros, efectivos de las FF. AA y de la Policía Nacional del Perú, así como para representantes del Ministerio Público.

Los listados completos de locales para la jornada de capacitación en Lima Metropolitana, Callao y provincias, pueden visualizarse ingresando en el siguiente enlace.

Es importante mencionar que, la capacitación de los actores electores es permanente; en ese sentido, los miembros de mesa también pueden optar por prepararse en las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), así como en las dependencias que el organismo electoral ha instalado en los distritos y centros poblados, a nivel nacional.

Asimismo, para mayor comodidad de los ciudadanos, igualmente pueden formarse de manera virtual, a través de la plataforma ONPEduca (capacitate.onpe.gob.pe).

MTPE establece beneficios para los trabajadores que serán miembros de mesa

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Decreto Supremo N.º 014-2026-TR, oficializó las medidas labores en favor de los ciudadanos que serán miembros de mesa.

Con referente a los beneficios que tendrán los trabajadores del sector público y privado, recibirán un día de descanso remunerado con carácter no compensable, el cual se hace efectivo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de elección.

Para acceder a esta gracia, es obligatorio haber culminado el proceso de capacitación de la ONPE. Asimismo, la oportunidad del descanso dentro de dicho periodo es fijada de común acuerdo entre el empleador y el trabajador; a falta de acuerdo, el empleador determina la fecha.

Por su parte, los ciudadanos que serán miembros de mesa, pero sin haber culminado las jornadas de capacitación o que aceptaron el cargo de manera voluntaria ante la ausencia de los miembros titulares y/o suplentes, recibirán un día de descanso remunerado compensable, a gozarse el lunes 5 de octubre.

Finalmente, los trabajadores de los sectores público y privado que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación, siempre que acrediten haber ejercido su derecho al voto, están facultados a no laborar los días viernes 2, sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de octubre. En ese sentido, los días laborables están sujetos a compensación.