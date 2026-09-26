SUTEP convoca a paro nacional para este 29 de octubre: conoce cuáles son sus principales demandas

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo exclusivo con Exitosa, el secretario general del SUTEP Lima, Gilmer Meza, confirmó la convocatoria a un paro nacional de docentes para el próximo 29 de octubre. La medida de protesta busca presionar al Gobierno Central para que atienda el pliego de reclamos del magisterial, el cual prioriza el aumento del presupuesto destinado a la educación pública, la mejora de las condiciones laborales de los profesores, entre otras.

Exigencias presupuestales y reclamos del SUTEP por infraestructura escolar

El dirigente gremial enfatizó que la jornada de protesta responderá al descontento generalizado de los docentes a nivel nacional y contará con el respaldo del personal administrativo del sector para garantizar el acatamiento total de la medida.

"Por unanimidad, todos los maestros dirigentes, han traído la voz de los maestros estamos desplazados por todo el país (...) Estamos conversando en el tema unitario con los compañeros que son administrativos y de servicio para parar las labores ese día (...) en otras palabras se cerrarán los colegios porque no habrán trabajadores", indicó.

Asimismo, el representante magisterial condicionó la suspensión del paro a respuestas concretas por parte de las autoridades del sector, priorizando la atención del presupuesto para el mantenimiento urgente de los locales escolares y el programa de alimentación escolar.

"Precisar los puntos planteados en la evaluación colectiva, estos son temas que se van a resolver, hay un incremento de presupuesto, los colegios están que se caen a pedazos. Hay que ver como solucionamos el tema de la alimentación", detalló.

Pliego de reclamos y defensa de los derechos previsionales

A través de sus canales oficiales, la dirigencia del sindicato ratificó que el pliego de reclamos apunta directamente a las decisiones macroeconómicas del Ejecutivo, exigiendo asignar el porcentaje constitucional correspondiente al sector educativo para atender la salud e infraestructura escolar.

"¡29 de octubre, paro nacional! por culpa del ministro de Economía. Exigimos: 6% del PBI al presupuesto educativo para mejorar la alimentación y salud de los estudiantes, infraestructura, capacitación y dignificación del magisterio. ¡Pensiones dignas ahora! Abajo los intentos de eliminar la Ley 32581 utilizando al Colegio de Economistas de Lima", indica el comunicado oficial.

El magisterio responsabilizó a la cartera de Economía por la falta de recursos asignados a las escuelas del país, remarcando que la movilización buscará también defender los beneficios previsionales logrados y la intangibilidad de la normativa laboral docente.

En el mismo pronunciamiento, el gremio docente reiteró la urgencia de defender la vigencia legal de las conquistas sindicales: "¡Pensiones dignas ahora! Abajo los intentos de eliminar la Ley 32581 utilizando al Colegio de Economistas de Lima".

En ese sentido, el SUTEP mantendrá su postura firme de acatar el paro nacional pactado para el 29 de octubre hasta que el Gobierno garantice soluciones concretas para el presupuesto de las escuelas y la dignificación laboral del magisterio.