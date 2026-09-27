Autorizan viaje de Carlos Espá a EE. UU. para participar en reunión de cancilleres convocada por la OEA

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú autorizó el viaje a Estados Unidos del canciller Carlos Espá, del jueves 1 al sábado 3 de octubre, donde participará en la trigésima primera reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, convocada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Cabe señalar que, su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 284-2026-PCM, publicada este domingo 27 de septiembre en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Debatirán situación de Nicaragua

De acuerdo con el dispositivo, el miembro del Gabinete Ministerial participará en el referido evento internacional, a desarrollarse el viernes 2 de octubre, en la sede de la Secretaría General de la OEA, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos.

El principal tema de agenda será la situación de Nicaragua y las "acciones apropiadas", de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.

En ese sentido, la norma señala que la jornada permitirá reafirmar los principios y estándares interamericanos aplicables y examinar las acciones que pudieran desarrollarse dentro de las competencias de la OEA y de sus Estados miembros.

Además, destaca que será una oportunidad para que el ministro exprese el "compromiso político" del Perú con los valores y principios de la democracia.

Para tener en cuenta:

Como parte del viaje oficial que sostendrá el titular de la Cancillería, su despacho estará a cargo temporalmente por el primer ministro, Luis Galarreta Velarde, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Del mismo modo, los gastos por conceptos de pasajes aéreos y viáticos, serán cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales ascienden en total a 3,173.57 dólares.

Según el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse en categoría económica, pudiendo exceptuarse a los funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, siempre que el tiempo de viaje sea mayor a ocho horas o cuando la estancia sea menor a 48 horas.

Finalmente, la resolución suprema es refrendada por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, el primer ministro, Luis Galarreta Velarde, y el canciller Carlos Espá.