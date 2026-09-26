JNE reporta 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques a candidatos para las ERM 2026

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó la detección de 83 casos de amenazas, extorsiones y agresiones físicas dirigidas contra candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Las conductas delictivas afectan el desarrollo del proceso democrático en 21 departamentos del país, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades electorales. Frente a esta preocupante situación, la institución reafirmó su compromiso con la protección del calendario electoral e instó a las autoridades competentes a actuar de inmediato para garantizar la seguridad de los postulantes durante la campaña proselitista.

Incremento de la violencia y distribución geográfica de los ataques

En entrevista con la Agencia Andina, la directora Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra Miranda, detalló que el registro de amedrentamientos abarca los incidentes monitoreados hasta el 25 de septiembre. La funcionaria enfatizó el rechazo absoluto de la entidad hacia cualquier acto de violencia en la contienda.

La distribución geográfica del reporte demuestra que la región Lima lidera las estadísticas con 21 casos registrados, seguida por La Libertad con 16 incidentes. Asimismo, jurisdicciones como Áncash y Junín reportan 7 hechos cada una, mientras que Cajamarca acumula 5 denuncias y Piura registra 4 eventos delictivos contra aspirantes locales.

Otras zonas afectadas incluyen a Ica, Callao y Ayacucho con 3 ataques por región, además de San Martín y Huánuco con 2 casos. La lista se completa con incidencias individuales registradas en regiones como Moquegua, Puno, Arequipa, Amazonas y Ucayali, confirmando un impacto de alcance nacional.

Monitoreo de crímenes y exigencia de sanción penal

Respecto a los hechos de mayor gravedad, la vocera institucional refirió que el organismo electoral sigue atentamente el caso del asesinato de la periodista y candidata a la gobernación regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo.

Fernán Zegarra sostuvo que el JNE realiza un seguimiento riguroso del proceso de investigación a cargo de la Fiscalía de la Nación para asegurar que el homicidio no quede en la impunidad.

Finalmente, la funcionaria remarcó la profunda preocupación del ente electoral por las circunstancias del atentado, ocurrido en la vía pública a plena luz del día, lo que evidencia el alto nivel de vulnerabilidad en la contienda.

En ese sentido, la JNE mantendrá un monitoreo permanente y minucioso de todos los episodios de violencia e intimidación reportados en las distintas regiones del país, coordinando activamente con la Policía Nacional y el Ministerio Público para exigir una rápida acción de la justicia y garantizar plenamente la seguridad de los postulantes.