Papa León XIV llega al Perú: conoce la casa de asilo que lo recibirá en su visita oficial

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La histórica confirmación del arribo del papa León XIV al Perú ha generado una profunda expectativa y emoción en la provincia constitucional del Callao, donde la casa de asilo de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados se alista para convertirse en una de las paradas más significativas de la comitiva papal.

La conmovedora reacción de la comunidad tras el anuncio oficial

En conversación con Exitosa, Sor María Agripina, encargada de la sacristía de la casa de asilo, relató el emotivo instante en que la comunidad se enteró de la noticia tras finalizar la Santa Misa. La religiosa detalló cómo el sacerdote encargado detuvo la ceremonia para compartir la primicia, desatando una explosión de júbilo entre los presentes al anunciar que el pontífice pisaría el inmueble chalaco.

"Terminó la misa y dijo: 'pueden tomar asiento que les voy a dar unos avisos'. Empezó diciendo: 'El Santo Padre viene al Perú, un fuerte aplauso. El Santo Padre viene al Callao, un fuerte aplauso', y se cortó, ¿qué pasará? cuando dijo: 'El Santo Padre viene a esta casa'. Uy, unos gritaban, otros aplaudían sin término alguno", detalló.

La religiosa añadió que la intensidad del momento conmovió hasta las lágrimas tanto a los eclesiásticos como a los ancianos internados, quienes celebraron la confirmación con vitoreos y abrazos.

Preparativos, itinerario y ambiente festivo en el hogar de ancianos para recibir al papa León XIV

Respecto a la población que recibirá al líder de la Iglesia católica, la vocera de la congregación precisó que el asilo atiende actualmente a unas 60 personas de la tercera edad, entre hombres y mujeres. Sor María resaltó que, a pesar de los padecimientos de salud o el deterioro cognitivo de varios de los residentes, el entusiasmo por la llegada del vicario de Cristo es absoluto y generalizado en todos los ambientes de la casa.

"En este hogar tenemos un aproximado de 60 ancianitos, entre hombre y mujeres. Algunos claro por su situación no se acuerdan o no guardan el recuerdo bien. Pero la mayor parte, por más que estén con Alzheimer o demencia senil, todos saben que viene el Santo Padre. Están felices, contentos, no saben que hora llegue ese momento", indicó la religiosa.

En relación con el cronograma, la llegada del jerarca está pactada para el 16 de noviembre a las 8:30 de la mañana. Se tiene previsto un recorrido que abarcará el ingreso principal, una oración en la capilla ante el Santísimo Sacramento y un posterior encuentro en el patio central con los ancianos, el personal de apoyo y las religiosas de la orden, además de la exhibición de un histórico cuadro fotográfico de la máxima autoridad vaticana junto al primer obispo del Callao.

En ese sentido, el papa León XIV cumplirá un itinerario marcado por la cercanía hacia las poblaciones más vulnerables del puerto del Callao, consolidando un mensaje de fe, esperanza y caridad durante su paso por la casa de asilo.