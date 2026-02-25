¡Indignante maltrato animal!: Obligan a potrillo a cargar peso bajo el sol en playa de Máncora

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una escena registrada en las playas de Máncora ha generado molestia entre turistas y vecinos. Un potrillo, que aún no ha terminado de desarrollarse, es obligado a cargar peso para ofrecer paseos a visitantes bajo el intenso sol del norte del país.

El animal, de contextura pequeña y apariencia juvenil, no tendría la edad adecuada para soportar ese tipo de esfuerzo. A pocos metros se encuentra su madre, una yegua visiblemente cansada por el calor, que permanece quieta mientras observa la situación sin poder intervenir.

De acuerdo con testigos, los equinos son alquilados para recorridos recreativos en la arena. Sin embargo, lo que debía ser una actividad turística terminó convirtiéndose en una denuncia pública por presunto maltrato animal. Las imágenes comenzaron a circular y despertaron preocupación por las condiciones en las que estarían trabajando.

Las imágenes del potrillo cargando peso bajo el intenso sol en Máncora se difundieron rápidamente en redes sociales, generando rechazo y pedidos de sanción. Usuarios exigen mayor control municipal y protección efectiva para los animales utilizados en actividades turísticas.

Piden fiscalización y denuncias formales

Ciudadanos que presenciaron el hecho señalaron que no se observaron controles ni supervisión en la zona. Por ello, hicieron un llamado a documentar estos casos y reportarlos ante las autoridades competentes. Recomiendan grabar videos y tomar fotografías que sirvan como prueba.

Especialistas en bienestar animal explican que los potrillos no deben cargar peso hasta completar su desarrollo físico. Forzarlos puede causar daños en huesos y articulaciones, además de generar estrés y agotamiento. En zonas de altas temperaturas, el riesgo aumenta debido a la deshidratación.

Vecinos también cuestionan que, pese al flujo constante de turistas, no exista una vigilancia permanente que garantice el trato adecuado a los animales utilizados para paseos.

#Máncora es un lugar donde el maltrato y abuso hacia los caballos es normal y aceptado por lugareños, turistas y autoridades? Este animalito es tan solo un bebé, qué hace ahí explotado y maltratado y nadie lo defiende! Esto no puede seguir sucediendo más. BASTA! @FiscaliaPeru pic.twitter.com/hQufjmYrn1 — ALCE Perú🐸🐶🐱🐰🐯🐣🐮🐷🐳🐵🐢 (@ALCOPERU) February 25, 2026

Casos similares en zonas turísticas

No es la primera vez que se denuncian hechos de este tipo en balnearios o destinos turísticos. En 2023, en Cartagena, Colombia, se realizaron operativos luego de que se difundieran imágenes de caballos en mal estado físico utilizados para recorridos con visitantes. Las autoridades locales impusieron sanciones y reforzaron los controles veterinarios.

En el Perú, algunas municipalidades han restringido el uso de caballos para paseos cuando se detectaron malas condiciones de salud o sobrecarga. Estas medidas buscan evitar el sufrimiento animal y promover actividades turísticas responsables.

El caso ocurrido en Máncora vuelve a poner en debate la necesidad de mayor fiscalización. Mientras tanto, ciudadanos insisten en que el maltrato no debe normalizarse y recuerdan que los animales no pueden defenderse solos.

