¡Héroe que conmovió al Perú!: Surco inaugura albergue municipal "S1 PNP Patrick H. Ospina Orihuela" tras sacrificio

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El nuevo albergue municipal de mascotas lleva el nombre del suboficial que perdió la vida al intentar rescatar a un perrito arrastrado por el caudal del río Rímac.

La emoción y el respeto marcaron la inauguración del nuevo albergue municipal de mascotas en Santiago de Surco. El espacio fue bautizado como "S1 PNP Patrick H. Ospina Orihuela", en memoria del suboficial que perdió la vida días atrás al intentar salvar a un perro que era arrastrado por el caudal del Río Rímac.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales y vecinos del distrito. El alcalde Carlos "Techito" Bruce encabezó el acto y resaltó que el nombre del albergue simboliza entrega, compromiso y amor por la vida. También participaron miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes subrayaron que el gesto busca mantener vivo el ejemplo de la institución.

Patrick Hiroshi Ospina Orihuela formaba parte de la Unidad de Operaciones Especiales, Auxilio y Rescate de la Policía Nacional del Perú. En un acto de servicio, se lanzó al río para intentar rescatar a un perrito que había quedado atrapado por la fuerte corriente. Su cuerpo fue hallado el 21 de febrero a la altura de la Base Naval del Callao, tras varias horas de intensa búsqueda realizada por sus compañeros.

La ceremonia se dio con autoridades municipales y policiales.

Un espacio que honra su memoria

El nuevo albergue municipal no solo brindará atención veterinaria, refugio y cuidado a animales en abandono, sino que ahora también se convierte en un símbolo de conciencia y solidaridad. Las autoridades mediante un discurso explicaron que cada mascota rescatada representará el espíritu de protección que caracterizó al suboficial.

Además, se anunció que un parque del distrito llevará su nombre, ampliando así el homenaje. La decisión fue compartida en redes sociales municipales y generó mensajes de apoyo y reconocimiento por parte de ciudadanos que valoraron el gesto.

Un ejemplo que trasciende

El sacrificio de Ospina Orihuela, quien sacrificó su vida por un pequeño perro en el caudal del Río Rimac impactó a miles de personas en todo el país. Su historia fue compartida ampliamente y despertó reflexiones sobre el compromiso con el servicio y la protección de los más vulnerables.

Instituciones públicas extendieron sus condolencias a la familia y resaltaron su valentía. Vecinos de Surco señalaron que su acto no debe quedar en el olvido y que su nombre en el albergue recordará diariamente que el deber y la compasión pueden ir de la mano.

Con esta inauguración, el distrito no solo abre un nuevo espacio para el bienestar animal, sino que también deja un mensaje claro: el heroísmo y el amor por la vida merecen ser recordados.