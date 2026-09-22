El 14 de octubre será día no laborable: conoce el motivo y quiénes serán beneficiados

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A alistar unas merecidas vacaciones? Se reveló que el 14 de octubre será día no laborable. Conoce aquí el motivo y qué región del país se verá beneficiada con la medida, de acuerdo a la normativa vigente.

Día no laborable el 14 de octubre: ¿cuál es el motivo?

Si bien el 8 de octubre será feriado a nivel nacional por el Combate de Angamos, según la normativa vigente en Perú, pocos saben que existe otra fecha en ese mes que permitirá a una determinada región tener un día no laborable.

De acuerdo a la Ordenanza Regional N.° 09-2019-CR/GRM, se declara el día 14 de octubre todos los años como "feriado no laborable" en homenaje a la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata, patrona espiritual de Moquegua, declarada patrimonio cultural de la Nación, con la finalidad de facilitar la participación activa en dicha festividad en esa región del país.

Según la disposición, el descanso regional beneficiará principalmente a trabajadores del sector público de la región de Moquegua. El artículo segundo de la ordenanza precisa que las horas dejadas de laborar, serán compensadas en las semanas posteriores al evento, de acuerdo a lo que establezca el titular de la entidad pública regional correspondiente, en función a sus propias necesidades.

¿Quiénes descansarán el 14 de octubre?

Asimismo, se establece que sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes los titulares de las entidades del sector público regional adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad durante el día no laborable.

"Para efecto del cómputo de los plazos regulados para los procedimientos administrativos en la fecha 14 de octubre será considerada como día inhábil", se lee en la ordenanza.

También destaca que los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse al descanso, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se harán efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, a falta de acuerdo decidirá el empleador.

Feriados nacionales que restan este 2026

Si no vives en esa región, no te preocupes ya que de acuerdo al calendario vigente en Perú, quedan más feriados nacionales que te permitirán alistar tus maletas y planificar tu agenda para viajar al interior del país. A continuación las fechas para tomar unas merecidas vacaciones en lo que resta del año 2026:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esa forma, recuerda que el 14 de octubre será día no laborable en Moquegua, según la Ordenanza Regional N.° 09-2019-CR/GRM, en homenaje a la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata.