Tercera 'Toma de Lima': "No va a ser un tema masivo y el Gobierno lo sabe, porque no hay dinero"

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, Freddy Vracko, quien es uno de los convocantes a la tercera 'Toma de Lima', confirmó que dicha manifestación "no va a ser un tema masivo y el Gobierno lo sabe, porque sabe que no hay dinero".

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, uno de los impulsores de esta nueva jornada de movilizaciones aseguró que habría una delegación que llegue a la capital para "hacer saber al mundo" lo que está ocurriendo en el Perú. Sin embargo, reconoció que el número de manifestantes no será cuantioso este 19 de julio.

"La gente que se movilizó con su plata, ya no tiene para movilizarse. (...) Va a haber un grupo de gente que sí vamos a llegar hasta Lima bien identificados con nuestros escudos y nuestras banderas, pero no va a ser un tema masivo y el Gobierno lo sabe, porque justamente no hay dinero", declaró a nuestro medio.