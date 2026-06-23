CCL rechaza denuncia de Sánchez y JP contra canciller Pareja: "No se puede manchar trayectorias"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, expresó su rechazo a la denuncia constitucional presentada por Roberto Sánchez y Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja, señalando que no se puede manchar la trayectoria de las personas sin sustento claro.

Disconformidad con denuncia en contra de canciller Pareja

A poco de finalizar el conteo de votos en los Jurados Especiales Electorales y a pocos días de que se declaren los resultados oficiales de la Segunda Elección Presidencial, la organización política de izquierda y su aspirante a la Presidencia del Perú continúan en su afán de que ha existido un presunto "fraude".

En medio de dicho escenario, el personero legal del partido, Pablo Salas Charca, interpuso una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República contra el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos.

Vale señalar que este recurso busca la inhabilitación del ministro de Estado para el ejercicio de la función pública por un periodo de diez años así como también una investigación penal.

Al respecto, la postura que tiene la Cámara de Comercio de Lima sobre esta decisión tomada por la organización política en contra del canciller es de disconformidad y, por el contrario, le han demostrado su respaldo, así lo ha expresado el director institucional del organismo.

"Lo que estamos viendo es un intento por dilatar la proclamación de resultados en una situación que es clara y contundente. Hemos visto que en esta segunda vuelta, además por las propias autoridades electorales y diversas instituciones públicas, se ha mantenido dentro de las bandas correctas de la democracia. Hay una tendencia clara de que Keiko Fujimori sea la ganadora del proceso electoral", dijo.

En esa línea, opinó que Sánchez Palomino y su partido político han dado un paso "bastante temerario" al empezar a cuestionar las trayectorias profesionales de muchas personas como el canciller Pareja.

"No se puede estar manchando trayectorias profesionales y honras de personas muy valoradas, muy profesionales como el embajador Carlos Pareja con una trayectoria diplomática no solamente como canciller sino desempeñándose como embajador y representante del Perú en diversos estamentos a nivel internacional", sostuvo.

¿Qué más opina la CCL?

En un comunicado de prensa, la Cámara de Comercio de Lima, resalta que toda denuncia formulada en el marco del Estado de Derecho debe sustentarse en "pruebas objetivas y ser evaluado por las instancias competentes" y "respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia".

"La Cámara de Comercio de Lima reafirma su compromiso con la institucionalidad democrática, el respeto al Estado de Derecho y la defensa de las instituciones de la República, principios fundamentales para preservar la estabilidad política, la confianza ciudadana y el adecuado funcionamiento del país", finaliza el documento.

Ante la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú y Roberto Sánchez en contra del canciller Carlos Pareja, la Cámara de Comercio de Lima mostró su respaldo total al funcionario resaltando que no se puede manchar su trayectoria.